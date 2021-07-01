Павло Фукс заявив, що спецслужби готують проти нього провокації

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, провокації будуть пов’язані із його нібито зустрічами та перемовинами з п’ятим президентом, лідером “ЄС” Петром Порошенком та міським головою Києва Віталієм Кличком.

“Насправді з моменту мого повернення в Україну 6 років тому, Петра Порошенка я бачив тільки по телевізору. З Віталієм Кличком дружу. З Кличком, як міським головою, раніше обговорював тільки проєкт “Бабин Яр”, — пояснив він.

Нагадаємо, 18 червня на брифінгу за підсумками засідання секретар РНБО Олексій Данілов заявив:

“Відносно російського бізнесмена Павла Фукса був введений повний комплект санкцій, які ми можемо застосувати відповідно до нашого законодавства”.

За словами Данілова, санкції запроваджено як результат перевірки ліцензій на користування надрами.

“Що стосується пана Фукса — вони накладені за ситуації, пов’язані з “Голден Деррік”. Це ліцензії, про які йшла мова”, — сказав він.

Бізнесмен зауважив, що не має жодного стосунку до згаданої Даніловим компанії, а також оголосив про намір оскаржувати відповідне рішення РНБО в суді.

“Я не мав і не маю ніякого відношення до компанії “Голден Деррік”. Ніколи. Це легко перевірити, користуючись відкритими джерелами інформації, і точно легко перевірити, використовуючи можливості РНБО. […] Я захищатиму свою репутацію в українських і міжнародних судах. Як зробив це раніше, вигравши суд на 300 000 грн про захист честі і гідності у Михайла Бродського”, — зазначив він.

Фукс також нагадав, що є громадянином України та веде бізнес в Україні, а Російська Федерація раніше запровадила санкції проти нього та надав докази цього.

24 червня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 18 червня про санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Раніше Фукс також спростовував зв’язок із компаніями у сфері користування надрами, щодо яких РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій в березні.

Бізнесмен також акцентував на зв’язках родини секретаря РНБО Данілова з Михайлом Бродським.