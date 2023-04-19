Станом на ранок 18 квітня рівень води у річці Дніпро поступово знижується. Водночас підтоплення внаслідок паводка і досі спостерігаються на Трухановому острові та Осокорках.

Про це повідомляє пресслужба КМВА, посилаючись на слова голови Сергія Попка у Telegram.

Згідно з даними Укргідрометцентру станом на 8 ранку 19 квітня рівень води в Дніпрі в межах столиці складає 9 343 сантиметрів за Балтійською системою. Це на 7 сантиметрів менше, ніж минулої доби. Наразі рівень небезпеки гідрологічних явищ — II (помаранчевий).

Тобто, паводок вже кілька днів поспіль йде на спад. Станом на зараз по Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Проте продовжують спостерігатися підтоплення заплавних територій — острови у парку “Муромець”, “Гідропарк”, Труханів острів, Галерна затока, Корчувате та приватних ділянок в районі Осокорків.

За словами Попка, пік паводку очікується на 22 квітня. Він зауважив, що до критичного рівня води в Дніпрі ще 72 сантиметрів (9 415 сантиметрів).

“За усіма прогнозами — цьогорічне водопілля не досягне цієї позначки. Але усі потрібні служби в посиленому режимі готуються до будь-яких надзвичайних ситуацій. Зокрема, сьогодні будуть проведені спеціалізовані навчання із порятунку людей та ліквідації наслідків повені”, — сказав голова КМВА.