Оскільки українські лідери пообіцяли повернути всю свою територію, окуповану Росією, Москва підготувала оборону. Очікуючи контрнаступу ЗСУ, РФ вирила десятки кілометрів окопів і розставила артилерію вздовж Чорного моря в Криму, півострові, який вона незаконно анексувала в 2014 році.

Про це мовиться у матеріалі The Washington Post з посиланням на супутникові знімки компанії Maxar.

Так, у районі Медведівки на півночі Криму росіяни підготували складну систему траншей протяжністю кілька кілометрів. Окопи зроблені під кутом, щоб російські солдати мали ширший діапазон вогню. Поруч розташовані інші укріплення, зокрема глибокі канави та “зуби дракона”, призначені для зупинки танків і важкої техніки.

Також окупанти готують укріплення вздовж Північно-Кримського каналу та в Армянську — ще одній точці зʼєднання Криму з материковою Україною.

Росіяни посилили оборону напередодні очікуваного весняного наступу ЗСУ. Росія звела кілометри укріплень поблизу Вітіно, міста на західному узбережжі Криму — хоча аналітики кажуть, що десантний напад малоймовірний.

Супутникові знімки показують, що деякі перешкоди в Криму були побудовані за лічені дні.

Географія регіону створює великі труднощі як для України, так і для Росії. Крим з’єднаний з материковою Україною вузьким болотистим проходом, який міг би зупинити наступ. Але його близькість до фронту також може виявитися небезпечною для російської окупації, ізолюючи її сили та поставивши їх у зону легкої досяжності української зброї.

Супутникові знімки показують, що багато оборонних споруд Росії були побудовані вздовж водойм, створюючи додаткову перешкоду для потенційного наземного наступу України.

Науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков зауважив, що розмір укріплень є “найкращим показником” побоювань Росії.

Водночас деякі західні посадовці стурбовані тим, що пряма боротьба за Крим може призвести до небезпечної ескалації. Російські високопосадовці, зокрема й колишній президент Дмитро Медведєв, натякали, що Москва використовуватиме ядерну зброю для захисту Криму.

Своєю чергою, військовий аналітик CNA у Вірджинії Майкл Кофман заявив, що Україна навряд чи захопить Крим у “класичному розумінні”, але додав, що Київ може продовжувати стратегію виснаження, встановивши вогневий контроль над доступом до Криму.

Колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес наголосив, якщо Україна не поверне Крим, її економіка залишатиметься вразливою. Росія може використовувати порти Криму, наприклад, для блокування української торгівлі або як плацдарм для майбутнього конфлікту.

Раніше Ходжес закликав Сполучені Штати постачати ракети більшої дальності, щоб допомогти витіснити Росію, включно з армійською тактичною ракетною системою (ATACMS), яка може вражати цілі на відстані до 460 км, потенційно охоплюючи весь Крим.

Зауважимо, протягом років Сполучені Штати наполягали на тому, що Крим все ще є частиною України. Проте адміністрація Байдена дотримувалася жорсткої лінії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відмовляючись надати Києву необхідну зброю для націлювання на Кримський півострів, який Москва використовує як базу для завдання ударів. Тепер ця лінія починає пом’якшуватися.

Раніше стало відомо, що на території тимчасово окупованого півострова Крим суттєво побільшало жовтих стрічок, патріотичних графіті та листівок з антивоєнними закликами. Небайдужі громадяни дають зрозуміти, що повернення півострова під контроль України неминуче.