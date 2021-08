Про це повідомляє видання Еngadget.

Так, із 1 жовтня PayPal припинить стягувати штрафи за прострочення платежу за покупки, зроблені з використанням Pay in 4 у США, Pay in 3 у Великій Британії і Pay in 4X у Франції.

Плата за прострочення платежу PayPal залежить від законодавства країни і штату США.

Штрафи за прострочення платежу за послуги PayPal BNPL у Німеччині та Австралії вже не стягуються.

Функція “Купити зараз” дає можливість купувати в інтернет-магазинах без необхідності вносити передоплату або оплачувати всю покупку відразу. Якщо ви виберете цей варіант при оформленні замовлення в США, PayPal розділить ваші платежі на три або чотири частини і буде стягувати плату кожні два тижні.

Перш ніж компанія скасувала штрафи за прострочення платежу, вона стягувала мінімальну суму у 8 доларів за пропущені платежі.

Цей крок також може допомогти PayPal утримати клієнтів в умовах конкуренції.