Платіжний сервіс PayPal офіційно почав працювати в Україні. Картки українських банків вже можна приєднати до гаманця.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він заявив про запуск послуг особистих переказів, а також дозвіл перерахування коштів зі свого гаманця PayPal на кредитні чи дебетові картки.

“Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти”, – наголосив міністр.

Вже зараз можна прив’язати українські банківські картки та користуватися.

Своєю чергою, у компанії зазначають, що також тимчасово скасовують комісії за операціями з українськими рахунками PayPal, аби допомогти українцям переказувати та отримувати кошти у часи війни. Федоров подякував компанії за швидку реакцію на прохання України та підтримку громадян.

Раніше PayPal ухвалила рішення щодо припинення діяльності у РФ.

Також стало відомо, що Visa підтримала запуск PayPal в Україні.

Майже одразу після початку війни СЕО PayPal Ден Шульман звернувся до команди з ідеєю відкрити для українців перекази і попросив зробити їх безплатними на час війни. Visa та PayPal раніше вже відкривали нові країни, але, мабуть, ніколи так швидко. Старший директор у Visa Євген Лісняк зауважив, що у своєму внутрішньому листуванні колеги зі США наголосили, що мають допомогти Україні.