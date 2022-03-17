Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він заявив про запуск послуг особистих переказів, а також дозвіл перерахування коштів зі свого гаманця PayPal на кредитні чи дебетові картки.
“Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти”, – наголосив міністр.
Вже зараз можна прив’язати українські банківські картки та користуватися.
Своєю чергою, у компанії зазначають, що також тимчасово скасовують комісії за операціями з українськими рахунками PayPal, аби допомогти українцям переказувати та отримувати кошти у часи війни. Федоров подякував компанії за швидку реакцію на прохання України та підтримку громадян.
Раніше PayPal ухвалила рішення щодо припинення діяльності у РФ.
Також стало відомо, що Visa підтримала запуск PayPal в Україні.
Майже одразу після початку війни СЕО PayPal Ден Шульман звернувся до команди з ідеєю відкрити для українців перекази і попросив зробити їх безплатними на час війни. Visa та PayPal раніше вже відкривали нові країни, але, мабуть, ніколи так швидко. Старший директор у Visa Євген Лісняк зауважив, що у своєму внутрішньому листуванні колеги зі США наголосили, що мають допомогти Україні.
“Ми маємо це зробити, тому що це потрібно людям з України. Ці безсонні ночі – найменше, що ми можемо зробити”, – зазначили інженери.
- Нагадаємо, платіжний сервіс PayPal заявив про припинення роботи на території РФ через її вторгнення в Україну.
- Національний банк України звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay та UnionPay International із закликом вийти із російського ринку. Зокрема припинити обслуговування всіх операцій з платіжними картками як на території РФ, так і випущених банками з РФ за її межами.
- В РФ на тлі призупинення операцій платіжних систем Visa та Mastercard почали розробляти другий план. Банки РФ 6 березня відзвітували, що готують запуск карток китайської платіжної системи UnionPay.
- Міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard оголосили, що припинять транзакції на території РФ та не співпрацюватимуть з російськими банками.