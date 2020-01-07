Митрополит Єпіфаній заявив, що найближчим часом Православну церкву України готуються визнати ще чотири помісних церкви.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу “Прямий”.

За словами Митрополита, процес визнання української церкви в 2020 році продовжиться.

“Я б не хотів називати детально, але це ті церкви, які публічно обговорюють це: і румунська, і кіпрська, і болгарська, і грузинська. Тобто вони дозрівають зараз”, – сказав він.

При цьому настоятель ПЦУ також зазначив, що в Москві хочуть призупинить процес визнання, що відбувається у всесвітньому православ’ї.

У той же час Єпіфаній висловив надію на те, що весь православний світ консолідується і поступово буде брати участь у визнанні автокефалії Православної церкви України.

Нагадаємо, 7 січня 2019 року Томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ) встановили в Софії Київській.

9 січня члени Синоду Вселенського патріархату підписали в Стамбулі Томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ).

10 січня Томос про автокефалію Православної церкви України вже привезли назад в нашу країну зі Стамбула.

14 січня 2019 року Вселенський патріархат оприлюднив офіційний текст Томосу про автокефалію Православної церкви України.