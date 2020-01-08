ПЦУ має намір запустити мобільний додаток «Моя церква»

Про це повідомив речник Київської митрополії ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря в ефірі “Громадського радіо”.

Він зазначив, що додаток можна буде встановити на гаджетах, що працюють на операційних системах IOS і Android.

“Це додаток “Моя церква”, де можна буде знайти найбільш затребувану інформацію. Наприклад, щодо календаря, чи найближчої парафії, храму ПЦУ. Чи інші питання, які виникають у зв’язку із церковним життям, і які можна розв’язати через засоби сучасної комунікації”, – пояснив Зоря.