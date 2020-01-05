Про це розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода” предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

“Там складна ситуація. Тому що наша церква там перебуває у підпіллі. Ми не можемо звершувати офіційно богослужіння. Ми підтримуємо ті громади. І до цього часу в нас там є будинок для престарілих, в якому знаходиться близько 100 чоловік. І це наш обов’язок, ми опікуємося ними, ми передаємо їм гуманітарну допомогу, тому що це наші люди”, – зазначив Епіфаній.

Митрополит уточнив, що священиків, які залишилися на окупованому Донбасі, небагато. Їх викликають на допити, залякують і змушують перереєструватися.

“Ті священики, які залишилися, їх небагато, бо є така небезпека обшуків, як було в Луганську і в Донецьку, їх викликають на допити, лякають, змушують перереєструватися, але ми не підемо на це. Тобто ми не будемо перереєстровуватися, згідно російського законодавства чи згідно так званого “законодавства “республік”. Вони намагаються змусити духовенство на місцях перереєструватися, залякують, священники покидають цю територію”, – наголосив Епіфаній.