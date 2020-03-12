Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.

У Церкві закликають, щоб “страх перед хворобою не затуманював розум, совість і людяність”.

Одночасно в ПЦУ рекомендують:

Вивчати і практично застосовувати перевірену інформацію про коронавірус і щодо ефективних засобів профілактики, про дії в разі виявлення ознак хвороби.





Уникати двох крайнощів. Не ігнорувати реальну небезпеку, але і не впадати в паніку.





Слід залишатися вдома при наявності ознак хвороби, або ж при наявності підстав вважати себе в групі ризику. Обмежити спілкування, не наражати навколишніх на небезпеку, звернутися до медиків і виконувати їх вказівки.

Ставитися до гігієни з підвищеною увагою, використовуючи ефективні засоби дезінфекції.

Немає підстав узагальнено обмежувати регулярні богослужіння, вживати певних заходів у тих церквах, які зіштовхнулися з викликом епідемії.

При цьому церква зберігає ставлення до Причастя Тіла і Крові Христових, як до Таїнства, а не як до їжі.