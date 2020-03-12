Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.

У Церкві закликають, щоб “страх перед хворобою не затуманював розум, совість і людяність”.

Одночасно в ПЦУ рекомендують:

  • Вивчати і практично застосовувати перевірену  інформацію про коронавірус і щодо ефективних засобів профілактики, про дії в разі виявлення ознак хвороби.

  • Уникати двох крайнощів. Не ігнорувати реальну небезпеку, але і не впадати в паніку.

  • Слід залишатися вдома при наявності ознак хвороби, або ж при наявності підстав вважати себе в групі ризику. Обмежити спілкування, не наражати навколишніх на небезпеку, звернутися до медиків і виконувати їх вказівки.
  • Ставитися до гігієни з підвищеною увагою, використовуючи ефективні засоби дезінфекції.
  • Немає підстав узагальнено обмежувати регулярні богослужіння, вживати  певних заходів у  тих церквах, які зіштовхнулися з викликом епідемії.
  • При цьому церква зберігає ставлення  до Причастя Тіла і Крові Христових, як до Таїнства, а не як до їжі.
  • Навчання і досвід Церкви багаторазово доводили важливість і дієвість молитви для подолання викликів. Важливо посилити молитви до Бога про припинення згубної епідемії.

“Наступного тижня відбудеться засідання Священного Синоду Православної Церкви України, за підсумками якого буде опублікований загальцерковний документ з порушених вище питань”, – також додали в Православної церкви України.