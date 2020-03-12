Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.
У Церкві закликають, щоб “страх перед хворобою не затуманював розум, совість і людяність”.
Одночасно в ПЦУ рекомендують:
- Вивчати і практично застосовувати перевірену інформацію про коронавірус і щодо ефективних засобів профілактики, про дії в разі виявлення ознак хвороби.
- Уникати двох крайнощів. Не ігнорувати реальну небезпеку, але і не впадати в паніку.
- Слід залишатися вдома при наявності ознак хвороби, або ж при наявності підстав вважати себе в групі ризику. Обмежити спілкування, не наражати навколишніх на небезпеку, звернутися до медиків і виконувати їх вказівки.
- Ставитися до гігієни з підвищеною увагою, використовуючи ефективні засоби дезінфекції.
- Немає підстав узагальнено обмежувати регулярні богослужіння, вживати певних заходів у тих церквах, які зіштовхнулися з викликом епідемії.
- При цьому церква зберігає ставлення до Причастя Тіла і Крові Христових, як до Таїнства, а не як до їжі.
- Навчання і досвід Церкви багаторазово доводили важливість і дієвість молитви для подолання викликів. Важливо посилити молитви до Бога про припинення згубної епідемії.
“Наступного тижня відбудеться засідання Священного Синоду Православної Церкви України, за підсумками якого буде опублікований загальцерковний документ з порушених вище питань”, – також додали в Православної церкви України.
- Напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу у світі.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами. Так, прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19