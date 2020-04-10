Про це повідомили на сторінці ПЦУ в Facebook.
Перенесення поминальних днів на кладовищі – одне з рішень щодо перешкоджання поширенню коронавірусу.
У повідомленні сказано, що вирішено перенести відвідування священнослужителями та парафіянами кладовищ у поминальні дні після Пасхи.
Проведення заупокійних молитов на кладовищах погодили провести 6 червня, на Троїцьку батьківську поминальну суботу.
- Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України перед Великоднем посилив заборону на проведення релігійних зборів.
- Президент України Володимир Зеленський закликав українців святкувати Великдень вдома та дивитися богослужіння по телевізору.