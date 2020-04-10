Синод Православної церкви України прийняв рішення перенести поминальні служби на кладовищах на червень, в зв'язку з загальнонаціональним карантином через коронавірус.

Про це повідомили на сторінці ПЦУ в Facebook.

Перенесення поминальних днів на кладовищі – одне з рішень щодо перешкоджання поширенню коронавірусу.

У повідомленні сказано, що вирішено перенести відвідування священнослужителями та парафіянами кладовищ у поминальні дні після Пасхи.

Проведення заупокійних молитов на кладовищах погодили провести 6 червня, на Троїцьку батьківську поминальну суботу.