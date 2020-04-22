Про це в Facebook повідомляє прес-служба ПЦУ.

“Карантин дещо змінює те, як ми відзначаємо свята і дні пам’яті, проте їх сутність залишається незмінною. Вже через тиждень починаються поминальні дні, коли ми поділяємо радість Христового Воскресіння з рідними, що відійшли в життя вічне. Однак в цьому році в зв’язку з карантином ми зможемо відвідати місця вічного спочинку наших рідних на кладовищі дещо пізніше – на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня 2020 року)”, – сказано в повідомленні.

Водночас в Церкві підкреслюють, що сенс поминальних днів полягає не в тому, щоб влаштовувати пікніки на могилах, а в тому, щоб посилено помолитися за своїх близьких.