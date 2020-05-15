Про це повідомляється на сайті ПЦУ.
“Предстоятель Православної церкви України блаженніший митрополит Епіфаній направив лист прем’єр-міністру України Денису Шмигалю з проханням найближчим часом розглянути лист з пропозиціями Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, що стосуються адаптивного застосування карантинних обмежень (від 7 травня 2020 року)”, – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що пропозиції від Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій засновані на узагальненому досвіді поетапного виходу з карантину ряду європейських країн і покликані забезпечити баланс між необхідністю захисту населення від поширення хвороби і потребами релігійних громад у виконанні свого безпосереднього призначення.
- Міністерство охорони здоров’я розробило детальний план виходу з карантину, який розділений на 4 етапи. Кожному з них відповідають певні критерії і пом’якшення.
- Другий етап пом’якшення карантину в Україні, запланований на 22 травня, передбачає відкриття готелів, відновлення роботи дошкільних установ і спортивних змагань, але без глядачів.
- 11 травня в Україні почали послаблювати карантинні обмеження: відкрилися стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).