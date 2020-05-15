Про це повідомляється на сайті ПЦУ.

“Предстоятель Православної церкви України блаженніший митрополит Епіфаній направив лист прем’єр-міністру України Денису Шмигалю з проханням найближчим часом розглянути лист з пропозиціями Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, що стосуються адаптивного застосування карантинних обмежень (від 7 травня 2020 року)”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що пропозиції від Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій засновані на узагальненому досвіді поетапного виходу з карантину ряду європейських країн і покликані забезпечити баланс між необхідністю захисту населення від поширення хвороби і потребами релігійних громад у виконанні свого безпосереднього призначення.