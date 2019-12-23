Про це прес-служба ПЦУ повідомила на своїй сторінці в Facebook.

“Ялинка, як і будь-яке інше дерево, рослина або тварина, є тим Божим творінням, яке разом з людиною радіє Різдву”, – йдеться в повідомленні.

У церкві назвали альтернативи зрубаним ялинкам: “Найперше, це прикрашання живої ялинки, що росте на подвір’ї, або придбання ялинки у горщику … По-друге, це композиція із хвойних гілок, які можна зв’язати у форму ялинки: обламування лапника (гілок сосен чи ялин) не шкодить лісу, а його подальша переробка є непоганим екологічним рішенням. Цікавим і креативним варіантом може стати імпровізоване новорічне дерево з усього, що є під рукою в домі”.

Також в ПЦУ кажуть, що альтернатива зрубаної – штучна ялинка, бо вона може служити новорічною прикрасою ще два десятка років, але при цьому просять пам’ятати про правильну утилізацію.

“Інакше штучні ялинки, що виготовляються із суміші полівінілхлориду та металу, розкладатимуться у природному середовищі кількасот років… Сьогодні Україна вже рухається в бік цивілізованих країн у питанні сортування та переробки сміття, а тому, попередньо відділивши пластик від металу, можна здавати штучні ялинки на утилізацію шляхом високотемпературного спалення”, – відзначили в ПЦУ.

Підсумовуючи, в церкві закликали підготуватися до свята в першу чергу духовно.

“Чи підготувалися ви насамперед духовно до відзначення цього свята: дотримувались посту, примирилися з ближніми, у сповіді щиро покаялися у гріхах, прикрасили себе добрими вчинками, милосердям та любов’ю? Адже Різдво Христове – це набагато більше, аніж зовнішньо створений святковий настрій”, – підкреслили в ПЦУ.