Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

Зокрема, шелтер святої княгині Ольги відкрив Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Проєкт було реалізовано Управлінням соціального служіння та благодійності ПЦУ ”Елеос-Україна”, спільно з партнерами та меценатами.

Епіфаній зазначив, що домашнє насильство – це кричуще порушення Божої заповіді любові, принципів свободи й гідності людини.

Він також наголосив, що попри обмежені можливості Церква не залишається осторонь проблеми домашнього насильства і щелтер святої княгині Ольги лише ”перша ластівка”, але він може стати справжнім ”провісником весни”, гарним прикладом, за яким постануть й інші надійні та безпечні місця захисту для всіх, хто цього потребує.