Православна Церква України запустила власний мобільний застосунок "Моя Церква", у якому можна знайти перелік молитов, релігійних свят та найближчих храмів.

Про це повідомили у пресслужбі ПЦУ.

Зазначається, що у першому релізі застосунку “Моя Церква“ подано інформацію, яка є найзатребуванішою у вірян: актуальні новини ПЦУ, молитовник, православний церковний календар, карта храмів ПЦУ – наразі в застосунку понад 4500 храмів, і база поповнюється.

Особистий кабінет дає змогу персоналізувати застосунок, а для тих, хто хоче поспілкуватися на теми духовного життя, є прямий онлайн-чат зі священником.

“На основі цього застосунку Церква в майбутньому планує розвивати свою присутність в цифровому просторі. Перший реліз має тестовий характер, ми прагнемо почути вірян, яку інформацію про Церкву та від Церкви вони хотіли б мати у своєму смартфоні. Однак спілкування через застосунок, як і всяке віртуальне спілкування, не може і не замінятиме для вірян особисте спілкування зі священиком, молитву в храмі та участь у богослужінні й таїнствах“, – зазначив архієпископ Євстратій.

Застосунок “Моя Церква“ працює на операційних системах Android та iOS.