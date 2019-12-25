Видання Business Insider розповідає, як астронавти Міжнародної космічної станції (МКС) святкують Різдво на орбіті.
Навіть далеко від рідного дому космонавти прагнуть створити собі святкову атмосферу: встановлюють різдвяні ялинки, готують різдвяну вечерю і дарують один одному подарунки.
Ось деякі дивовижні моменти святкування Різдва на борту МКС:
Астронавти, можливо, не зможуть придбати справжню ялинку, але вони завжди знаходили вихід з положення:
Ця різдвяна ялинка виготовлена із порожніх харчових контейнерів під час місії Skylab 4 у 1973 році.
Протягом багатьох років астронавти із задоволенням прикрашали різдвяне печиво на борту МКС:
У листопаді цього року спеціально розроблена “космічна піч” була відправлена астронавтам на МКС для експериментів щодо впливу сильної спеки і невагомості на випічку печива. У NASA повідомили, що астронавти спечуть п’ять експериментальних печива і не буде їх їсти.
А ось так космонавти готували різдвяну вечерю:
У 2018 році у членів екіпажу МКС святкова вечеря складалася з копченої індички, цукатів, кукурудзи, зеленої квасолі, макаронів і сиру, а також картоплі. Були й десерти з полуниці, хлібного пудингу, здобного і пісочного печива.
Цього року святкову вечерю космонавтам за кілька тижнів до Різдва доставила ракета SpaceX Dragon. Представник NASA надав Business Insider список того, що є в меню для екіпажу МКС на це Різдво.
Серед святкових свіжих інгредієнтів:
- Вісім смужок індички з журавлиною і шавлією.
- Дванадцять апельсинів.
- Одна коробка з арахісовим маслом.
А серед сухих і консервованих продуктів:
- Дев’ять пряників.
- Шість банок солінь.
- Сир брі.
- Один фруктовий торт.
Червоні шкарпетки також стали звичним явищем на МКС:
У різдвяний ранок астронавти виходять зі своїх спальних кімнат, щоб знайти панчохи з подарунками:
Подарунки від сімей космонавтів відправляються на МКС напередодні Різдва. Їх сім’ї повинні передати подарунки ще в листопаді.
У цьому році різдвяні подарунки і їжа були доставлені на МКС за допомогою корабля SpaceX Dragon 8 грудня.
У 2014 році американський астронавт Террі Віртс написав в Twitter, що отримав губну гармошку від російської космонавтки Олени Серової.
opening presents – I got a harmonica frome Elena Serova. Now I need to learn how to play! pic.twitter.com/rT0E9ZqynO
— Terry Virts (@AstroTerry) December 25, 2014
Червоні ковпаки також невід’ємна частина святкування Різдва на МКС.
А це Різдво 2011 року.
Різдвяні скафандри:
Канадський астронавт Кріс Хедфілд виконує на гітарі колядки. Це Різдво 2012 року.
Як правило у астронавтів на МКС на Різдво вихідний.
Наприклад, у 2018 році двоє з трьох членів екіпажу відпочивали, а ось третьому довелося виконувати деякі обов’язки.
У переддень Різдва 2013 року астронавти NASA Майк Хопкінс і Рік Мастраккіо вирушили на космічну прогулянку по МКС, щоб полагодити зламану систему охолодження.
У минулому році астронавт Енн Макклейн поділилася фотографією Землі в Різдво.
This holiday season, I find myself looking down at ‘home’ a lot. We really are all on this amazing, beautiful planet together – it truly is a small world. And when I watched the moon set over the horizon today, I once again found myself without words. pic.twitter.com/QKAgEZqwFW
— Anne McClain (@AstroAnnimal) December 23, 2018
А в 2014 році Террі Віртс опублікувало в Twitter відео різдвяних вогнів на МКС.
Our version of Christmas lights, the station color glow during every day-night transition #SpaceVine https://t.co/vlpHiu0Bis
— Terry Virts (@AstroTerry) December 25, 2014
Цього року члени екіпажу МКС також зустріли Різдво в космосі.
На борту МКС зараз шість космонавтів.
Астронавт Христина Кох на питання школяра про те, що змушує їх на борту МКС відчувати себе як вдома, вона відповіла: “У нас тут багато різдвяних атрибутів. Іноді ми співаємо різдвяні колядки. У нас є прикраси для печива, ми граємо різдвяні мелодії”.
- У середу, 25 грудня, християни західного обряду святкують Різдво Христове.