Видання Business Insider розповідає, як астронавти Міжнародної космічної станції (МКС) святкують Різдво на орбіті.

Навіть далеко від рідного дому космонавти прагнуть створити собі святкову атмосферу: встановлюють різдвяні ялинки, готують різдвяну вечерю і дарують один одному подарунки.

Ось деякі дивовижні моменти святкування Різдва на борту МКС:

Астронавти, можливо, не зможуть придбати справжню ялинку, але вони завжди знаходили вихід з положення:

Фото: NASA/Scott Kelley

Ця різдвяна ялинка виготовлена із порожніх харчових контейнерів під час місії Skylab 4 у 1973 році.

Фото: NASA

Протягом багатьох років астронавти із задоволенням прикрашали різдвяне печиво на борту МКС:

Астронавты Майкл Финк и Сандра Магнус в 2008 году. НАСА

Астронавти Майкл Фінк і Сандра Магнус у 2008 році

У листопаді цього року спеціально розроблена “космічна піч” була відправлена астронавтам на МКС для експериментів щодо впливу сильної спеки і невагомості на випічку печива. У NASA повідомили, що астронавти спечуть п’ять експериментальних печива і не буде їх їсти.

А ось так космонавти готували різдвяну вечерю:

Сандра Магнус. Фото: NASA

У 2018 році у членів екіпажу МКС святкова вечеря складалася з копченої індички, цукатів, кукурудзи, зеленої квасолі, макаронів і сиру, а також картоплі. Були й десерти з полуниці, хлібного пудингу, здобного і пісочного печива.

Цього року святкову вечерю космонавтам за кілька тижнів до Різдва доставила ракета SpaceX Dragon. Представник NASA надав Business Insider список того, що є в меню для екіпажу МКС на це Різдво.

Печиво для астронавтів на це Різдво. Фото: NekoJoe/Flickr

Серед святкових свіжих інгредієнтів:

  • Вісім смужок індички з журавлиною і шавлією.
  • Дванадцять апельсинів.
  • Одна коробка з арахісовим маслом.

А серед сухих і консервованих продуктів:

  • Дев’ять пряників.
  • Шість банок солінь.
  • Сир брі.
  • Один фруктовий торт.

Червоні шкарпетки також стали звичним явищем на МКС:

Ця фотографія астронавта Марка Ванді Хея була зроблена напередодні Різдва 2017 року

У різдвяний ранок астронавти виходять зі своїх спальних кімнат, щоб знайти панчохи з подарунками:

Різдвяний ранок 2010 року на МКС. Зліва направо: астронавт Європейського космічного агентства Паоло Несполі, астронавт NASA Скотт Келлі і астронавт NASA Кейді Коулман.

Подарунки від сімей космонавтів відправляються на МКС напередодні Різдва. Їх сім’ї повинні передати подарунки ще в листопаді.

У цьому році різдвяні подарунки і їжа були доставлені на МКС за допомогою корабля SpaceX Dragon 8 грудня.

У 2014 році американський астронавт Террі Віртс написав в Twitter, що отримав губну гармошку від російської космонавтки Олени Серової.


Червоні ковпаки також невід’ємна частина святкування Різдва на МКС.

Астронавт Скотт Келлі (2010)

А це Різдво 2011 року.

Головою вниз висить російський космонавт Антон Шкаплеров.

Різдво 2012 року. Фото: NASA

Сандра Магнус. NASA

Різдвяні скафандри:

Фото: NASA

Канадський астронавт Кріс Хедфілд виконує на гітарі колядки. Це Різдво 2012 року.

Фото: NASA

Як правило у астронавтів на МКС на Різдво вихідний.

Наприклад, у 2018 році двоє з трьох членів екіпажу відпочивали, а ось третьому довелося виконувати деякі обов’язки.

У переддень Різдва 2013 року астронавти NASA Майк Хопкінс і Рік Мастраккіо вирушили на космічну прогулянку по МКС, щоб полагодити зламану систему охолодження.

У минулому році астронавт Енн Макклейн поділилася фотографією Землі в Різдво.


А в 2014 році Террі Віртс опублікувало в Twitter відео різдвяних вогнів на МКС.

Цього року члени екіпажу МКС також зустріли Різдво в космосі.

На борту МКС зараз шість космонавтів.

Астронавт Христина Кох на питання школяра про те, що змушує їх на борту МКС відчувати себе як вдома, вона відповіла: “У нас тут багато різдвяних атрибутів. Іноді ми співаємо різдвяні колядки. У нас є прикраси для печива, ми граємо різдвяні мелодії”.