Видання Business Insider розповідає, як астронавти Міжнародної космічної станції (МКС) святкують Різдво на орбіті.

Навіть далеко від рідного дому космонавти прагнуть створити собі святкову атмосферу: встановлюють різдвяні ялинки, готують різдвяну вечерю і дарують один одному подарунки.

Ось деякі дивовижні моменти святкування Різдва на борту МКС:

Астронавти, можливо, не зможуть придбати справжню ялинку, але вони завжди знаходили вихід з положення:

Ця різдвяна ялинка виготовлена із порожніх харчових контейнерів під час місії Skylab 4 у 1973 році.

Протягом багатьох років астронавти із задоволенням прикрашали різдвяне печиво на борту МКС:

У листопаді цього року спеціально розроблена “космічна піч” була відправлена астронавтам на МКС для експериментів щодо впливу сильної спеки і невагомості на випічку печива. У NASA повідомили, що астронавти спечуть п’ять експериментальних печива і не буде їх їсти.

А ось так космонавти готували різдвяну вечерю:

У 2018 році у членів екіпажу МКС святкова вечеря складалася з копченої індички, цукатів, кукурудзи, зеленої квасолі, макаронів і сиру, а також картоплі. Були й десерти з полуниці, хлібного пудингу, здобного і пісочного печива.

Цього року святкову вечерю космонавтам за кілька тижнів до Різдва доставила ракета SpaceX Dragon. Представник NASA надав Business Insider список того, що є в меню для екіпажу МКС на це Різдво.

Серед святкових свіжих інгредієнтів:

А серед сухих і консервованих продуктів:

Червоні шкарпетки також стали звичним явищем на МКС:

У різдвяний ранок астронавти виходять зі своїх спальних кімнат, щоб знайти панчохи з подарунками:

Подарунки від сімей космонавтів відправляються на МКС напередодні Різдва. Їх сім’ї повинні передати подарунки ще в листопаді.

У цьому році різдвяні подарунки і їжа були доставлені на МКС за допомогою корабля SpaceX Dragon 8 грудня.

У 2014 році американський астронавт Террі Віртс написав в Twitter, що отримав губну гармошку від російської космонавтки Олени Серової.



Червоні ковпаки також невід’ємна частина святкування Різдва на МКС.

А це Різдво 2011 року.

Різдвяні скафандри:

Канадський астронавт Кріс Хедфілд виконує на гітарі колядки. Це Різдво 2012 року.

Як правило у астронавтів на МКС на Різдво вихідний.

Наприклад, у 2018 році двоє з трьох членів екіпажу відпочивали, а ось третьому довелося виконувати деякі обов’язки.

У переддень Різдва 2013 року астронавти NASA Майк Хопкінс і Рік Мастраккіо вирушили на космічну прогулянку по МКС, щоб полагодити зламану систему охолодження.

У минулому році астронавт Енн Макклейн поділилася фотографією Землі в Різдво.

This holiday season, I find myself looking down at ‘home’ a lot. We really are all on this amazing, beautiful planet together – it truly is a small world. And when I watched the moon set over the horizon today, I once again found myself without words. pic.twitter.com/QKAgEZqwFW

— Anne McClain (@AstroAnnimal) December 23, 2018