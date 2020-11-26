Про це йдеться у рішенні суду.

“Накласти арешт на майно, заборонивши суб’єктам державної реєстрації (нотаріусам, державним реєстраторам прав на нерухоме майно і органам державної реєстрації прав), суб’єктам державної реєстрації, визначених приписами Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо внесення записів, пов’язаних зі зміною власника, іпотекодержателя, інших записів, пов’язаних з відступлення права вимоги за договорами забезпечення, а також заборонивши розпорядження щодо наступних об’єктів нерухомого майна”, – йдеться у повідомленні.

До переліку потрапив Будинок профспілок – штаб Помаранчевої революції і штаб національного спротиву під час Революції Гідності, а також інша нерухомість Федерації профспілок.

Як вказано у документі, досудове розслідування встановило, що службові особи Федерації профспілок та інші суб’єкти господарської діяльності привласнили ряд об’єктів державної нерухомості в особливо великих розмірах.