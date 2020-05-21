Печерський суд Києва зобов'язав внести у відкриту справу ім'я ексвіцепрезидента США як особи, яка могла втручатися в роботу генпрокурора України.

Про це повідомляється в рішенні суду.

Уточнюється, що зі скаргою до суду звернувся колишній генпрокурор України Віктор Шокін. У виробництві за його заявою, зареєстрованому 24 лютого 2020 року, відсутнє ім’я того, хто втручався в діяльність Шокіна, хоча колишній генпрокурор його вказував.

Раніше в Офіс генпрокурора вже надходила скарга на дану бездіяльність, однак там відмовилися внести в провадження ім’я ексвіцепрезидента США.

Наразі Печерський суд міста Києва постановив внести до реєстру ім’я віцепрезидента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена.

Відповідне рішення прийняв суддя Сергій Вовк.

На думку Шокіна, Байден має бути обвинувачений за статтею кримінального кодексу України “втручання в діяльність працівника правоохоронного органу”.