Печерський районний суд Києва наклав арешт на майнові права інтелектуальної власності доменних імен 12 видань, зокрема "Апостроф", "Главком", "Голос" та інші ЗМІ.

Про це повідомляє агентство “Главком”.

Суд постановив блокувати роботу цих ЗМІ всім інтернет-провайдерам і мобільним операторам на території України.

Таке рішення ухвалила 18 лютого суддя Печерського районного суду Тетяна Ільєва за позовом Колишнього керівника “Спецтехноекспорту” Павла Барбула. В “Главкомі” такі дії чиновника пояснюють тим, що ці видання висвітлювали його діяльність.

“Він намагається заблокувати роботу низки інформаційних видань, які висвітлювали його діяльність. Колишній топменеджер державного концерну, прикриваючись скандальним ухвалою Печерського районного суду, вимагає від інтернет-провайдерів і мобільних операторів закрити доступ користувачів до вказаних засобів масової інформації. Окремі провайдери і оператори вже вдались до таких дій і заблокували доступ до “Главкома”та інших ЗМІ”, – йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що блокування відбувається попри те, що 10 березня старший слідчий Печерського управління поліції Василь Поплавський зазначив безпідставність претензій Павла Барбула, який назвав опубліковану сайтами інформацію про нього “конфіденційною”. У цей же день слідчий прийняв рішення про закриття кримінальної справи в зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Проте 24 березня мобільний оператор “Лайфселл”, а також інтернет-провайдери Triolan і “Інформаційні технології” заблокували доступ читачів до ресурсів.