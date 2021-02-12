Печерський районний суд "замітає сліди" через страх перед санкціями, коли заявляє про відсутність провадження щодо п'ятого президента України Петра Порошенка та президента США Джо Байдена.

Про це розповів у своєму блозі на сайті видання “Українська правда” Ігор Головань – адвокат Порошенка.

Як повідомлялося раніше, 26 січня Головань заявив, що за два дні після інавгурації президента США — 22 січня – було відкрито два нових кримінальних провадження щодо Порошенка та американського лідера Джо Байдена з приводу їхнього нібито втручання у діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна.

Адвокат поінформував, що до цього доклали руку підсанкційний нардеп Андрій Деркач, якого в США офіційно називають “агентом Кремля”, Печерський суд та чинна українська влада.

29 січня Печерський суд опублікував заяву, у якій стверджував, що не ухвалював рішень щодо відкриття кримінальних проваджень проти Порошенка та Байдена. Водночас суд підтвердив, що розглядав скаргу Деркача, і за підсумками зобов’язав Офіс генпрокурора розглянути заяву нардепа, що нібито стосувалася “представників міжнародних організацій”, прізвища яких зазначено не було.

Ігор Головань у своєму блозі наполягає, що Печерський суд таки виносив рішення, яким зобов’язав прокуратуру відкрити провадження проти Порошенка й Байдена (йдеться про ухвалу слідчого судді Світлани Волкової від 11 вересня 2020 року).

Головань наголосив, що Печерський суд наразі намагається “замести сліди” через побоювання американських санкцій.

Адвокат нагадав, що у вересні минулого року Вашингтон застосував санкції проти самого Андрія Деркача, а у січні цього року – проти ряду колишніх та нинішніх українських посадовців, бізнесменів та компаній, пов’язаних з Деркачем (зокрема проти нардепа Олександра Дубінського).

“Квапливе замітання слідів не дивує. Адже санкції до Деркача символічно були застосовані напередодні задоволення суддею Печерського суду Волковою його скарги. А наступне застосування санкцій до інших учасників пов’язаної з Деркачем проросійської мережі впливу явно примусило декого у Печерському суді серйозно замислитись. Тож виправдовування прес-служби Печерського суду не дивує”, – наголосив Головань.

Варто зазначити, що Андрій Деркач раніше регулярно оприлюднював так звані “плівки” з нібито записами розмов Петра Порошенка і Джо Байдена. На фоні цих публікацій колишні посли США в Україні оприлюднили заяву, в якій говорилося, що ці “плівки” спрямовані на те, щоб зіпсувати відносини між Києвом та Вашингтоном.

Ігор Головань у своєму блозі нагадав, що свого часу Деркач представив “схему під заголовком “DemoCorruption” з портретами не тільки Джозефа Байдена і Петра Порошенка, а й Барака Обами, Гілларі Клінтон, Джона Керрі, Вікторії Нуланд” та Джорджа Сороса.

Адвокат зазначив, що на тій схемі була “зазначена та сама ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. N757/38675/20-к від 11.09.2020” (щодо провадження проти Порошенка й Байдена).

“Отже, й ухвала Печерського суду, і маніпуляції з кримінальними провадженнями є нічим іншим, як елементом підривної операції агентури держави-агресора. Саме тому слідчий суддя Волкова та ще дехто похапцем замітають сліди. Адже перспектива опинитися слідом за Деркачем і Дубінським у санкційному списку для них цілком реальна”, – написав Головань.

Він також нагадав, що Офіс генерального прокурора закрив провадження, розпочаті за рішенням Печерського суду після звернення до нього нардепа Андрія Деркача.

“Той факт, що заявник Деркач швидке закриття кримінальних проваджень не оскаржує, цілком може свідчити про координацію дій російських агентів і мешканців українських владних кабінетів”, – підсумував Головань.

Варто зазначити, що #Букви раніше звернулися до Офіса генпрокурора, аби отримати інформацію про зазначені кримінальні провадження. Там проінформували, що 22 січня внесли відомості до ЄРДР та розпочали два кримінальних провадження щодо можливого втручання в діяльність правоохоронних органів України (ч. 1 ст. 343 КК України) та за фактом зловживання службовим становищем службовими особами однієї з міжнародних організацій та господарського товариства (ч. 5 ст. 191 КК України).

Однак після проведення слідчих дій обидва провадження закрили.