Джерело: працівники агрокомпаній у матеріалі “Прямого”.

Відтак, сьогодні суд відмовився зняти арешт з рахунків агропідприємств ПрАТ “ПК “Зоря-Поділля”, ТОВ “Група “Агропродінвест”. Напередодні цей суд також відмовився зняти арешт з рахунків ПрАТ “ПК “Поділля” – аграрної компанії, яка забезпечує роботою майже 4000 людей.

Працівниці агрокомпаній, які сьогодні приїхали на суд, шоковані таким рішенням.

“Після сьогоднішнього засідання нас емоції просто переповнюють, це таке обурення. Ми реально бачимо, що жодні докази, які ми сьогодні наводили, які адвокат надав, всі абсолютно документи підтверджуючі те, що це було в законному полі, вони до уваги взагалі не взяли”, – сказала начальниця відділу персоналу ТОВ ПК “Зоря-Поділля” Тетяна.

За її словами, близько 190 працівників підприємства мобілізовані, і “Зоря-Поділля” з початку повномасштабної війни надала допомогу Збройним силам України 16 мільйонів гривень.

Мати українського військовослужбовця, який воює на фронті з першого дня війни, Олена Чернишова зазначила, що підприємство ПК “Зоря-Поділля” допомагає її сину.

“Як допомагає військовим – один невеликий приклад: ми у себе вдома організували “пункт незламності” і готуємо продукти та відправляємо на передову. Я звернулася до “Зоря-Поділля”, і мені допомогли борошном, цукром, виділили кошти, на які ми закупили м’ясо. Ми все готуємо і передаємо все через волонтерів. Треба було маскувальні сітки, плівку оббивати бліндажі – “Зоря-Поділля” всім допомагає. Моя дитина воює з першого дня і я зверталася не раз на фірму і вона дійсно допомагає”, – розповідає жінка, яка працює на підприємстві вже близько 17 років.

Адвокат Володимир Горделюк назвав рішення суду неправомірними: “Я сьогодні до останнього сподівався, що здоровий глузд і бажання розібратися переможе. Але, як ми бачимо, цього не сталося. Та кількість доказів і аргументів, яка була наведена стороною захисту, свідчить, що є всі підстави для того, щоб були зняті арешти”.

Зокрема, адвокат наголосив, що рішення суду будуть оскаржуватися.

“Генеральною прокуратурою розслідується справа проти двох компаній, які не мають жодного відношення до агрохолдингу”, – сказав Горделюк.

Він зазначив, що блокування роботи агропідприємств має негативні наслідки для української економіки, наповнення державного бюджету та допомоги фронту.

Своєю чергою, адвокат Євген Солодко зазначив, що частка агроекспорту в загальному експорті України станом на січень-лютий цього року складає 65%. Сукупна доля цих двох підприємств в цих 65% агроекспорту займає близько 10%.

“Ми просимо скасувати цей арешт і дати можливість підприємству працювати далі. Тому що через декілька тижнів починається збір врожаю, потрібно закуповувати паливо-мастильні ресурси, закуповувати засоби догляду за рослинами”, – заявив адвокат Володимир Горделюк.

Також він підкреслив, що на підприємствах працюють в основному жінки, чоловіки і сини яких воюють на передовій.