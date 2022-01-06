Відповідна заява з’явилася на сайті “Європейської Солідарності”.

Адвокат наголосив на тому, що Печерський суд не має права розглядати клопотання слідчих ДБР, оскільки Головне слідче управління Бюро здійснює фактичну діяльність у Шевченківському районі міста Києва.

Головань стверджує, що подання клопотання відбулося з низкою процесуальних порушень. Зокрема, про це ніхто не повідомляв Петра Порошенка, прокурори не показали своїх документів, що відвід судді, який заявили адвокати п’ятого Президента, був розглянутий миттєво і без адвокатів п’ятого президента.

Адвокати Петра Порошенка звернулися до Київського апеляційного суду щодо порушення територіальної підсудності у цій справі.

“Ми побачили пакунок документів. Про якість цих документів – ми переконані, що це сміття, але все ж таки цього сміття – дві товсті теки. Сторінок 500, а то й більше. І нам, познущавшись з нашого великого адвокатського стажу, суддя “нарізала” цілу годину на те, щоб ми могли ознайомитися з цими документами і заперечити. Це порушує норми Європейської конвенції з прав людини, яка вимагає, щоб людині надавалися достатній час і можливості для формування позиції захисту. Але ми бачимо, чому ОГПУ, ДБР в порушення всіх законів подають сюди, в Печерський суд. Тому що в інших судах їм такого щастя поки що не забезпечать. Тому ми маємо абсолютне беззаконня”, – наголошує Головань.

Клопотання про арешт майна головна прокурорка України Ірина Венедіктова не підписала – за неї це зробив її заступник Роман Говда.

Головань переконаний: це – політичні переслідування, метою яких є перешкоджання політичній діяльності Петра Порошенка.

“Йде політичне переслідування Петра Порошенка. Офіс президента в шоці – нещодавні рейтинги показали, що їхнє майбутнє не дуже веселе. І ми бачимо загострення. Вони намагаються якомога більше дошкулити Петру Порошенку”, – наголошує адвокат.

День, який обрала Генпрокуратура, не даремний – 6 грудня Різдво і люди менше звертатимуть на це увагу. Адвокати політика подаватимуть до Європейського суду з права людини та переконані: учасників процесу чекає відповідальність перед законом.

#Букви намагалися зв’язатися з пресслужбою Державного бюро розслідувань і Печерським судом для отримання коментарів – але ніхто не брав слухавку.