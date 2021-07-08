Печерський районний суд Києва в четвер, 8 липня, розглядає продовження запобіжного заходу народному депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку.

Трансляція засідання здійснюється на YouTube-каналі “Судова влада”.

Як відомо, у травні Печерський суд відправив Медведчука, якого підозрюють у держзраді, під цілодобовий домашній арешт. Цей запобіжний захід діє до 9 липня.

Згодом Київський апеляційний суд залишив Медведчука під арештом, відмовивши в задоволенні апеляційних скарг на запобіжний захід.

Сьогоднішнє засідання стосується продовження домашнього арешту Медведчуку.

У залі суду присутній сам Медведчук, його адвокати і прокурори.

На початку засідання захисники нардепа оголосили клопотання про відвід прокурора і слідчого судді Сергія Вовка.

Адвокати стверджують, що сторона обвинувачення навмисно зробила так, щоб справу розглядав саме цей суддя (тобто справа не розподілялася за допомогою автоматизованої системи).

Суд оголосив перерву в засіданні для розгляду відводу.

Нагадаємо, Віктор Медведчук підозрюється у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій Росією території Криму.

Йдеться про підозру за двома статтями — 111 (державна зрада) та 438 (готування до розграбування національних цінностей на окупованій території) Кримінального кодексу України.

Що відомо про підозру Медведчуку?

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Вона додала, що вивчила зібрані матеріали справи й дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим парламентаріям про підозру.

“Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу зі свідків на підозрюваних”, – додала генпрокурорка.

Детальніше про те, у чому підозрюють Козака й Медведчука – читайте у матеріалі #Букв.

Очільник Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що народний депутат Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді, переховується на території Росії, а голова політради партії “ОПЗЖ” Віктор Медведчук наразі перебуває в Україні, але його ще шукають.

Зокрема, контррозвідка СБУ намагалася провести обшуки в будинку нардепа Медведчука. На заваді стала охорона політика.

“Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) назвала висування підозр голові політради партії й куму Путіна Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку “помстою та розправою”.

Сам Медведчук прокоментував обшуки у себе вдома і в офісі і заявив, що “не збирається ховатись від правосуддя”.

12 травня Віктор Медведчук разом з Іллею Кивою та Вадимом Рабіновичем прийшли в Офіс генерального прокурора для отримання підозри. Голова відомства Ірина Венедіктова одразу не прийняла депутата, оскільки була зайнята “важливою розмовою”.

Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що Віктор Медведчук набув статусу підозрюваного з 11 травня.