Заява опублікована на сайті “Європейська Солідарність”.
Партійці переконані, що Зеленський помиляється, вважаючи, ніби арештом активів та рахунків він створить нездоланні перешкоди для діяльності опозиції. І в умовах потенційного розширення вторгнення Росії на території України та уже фактичного – у Казахстан, дії чинного президента безвідповідальні.
“Очевидно, що рішення Печерського суду про арешт активів Порошенка, винесене зеленою нечистю під Святвечір 6 січня, – незаконне, неправосудне, написане під диктовку Зеленського татаровсько-смірновским дуетом. Влада намагається збудувати в Україні авторитаризм на зразок режиму Лукашенка у Білорусі, Путіна в Росії і недоброї пам’яті режиму Януковича в Україні”, – заявили члени партії.
Також вони нагадали, що заступник голови Офісу Зеленського Олег Татаров був науковим керівником при захисті дисертації суддею Бортницькою, яка й виносила рішення Порошенку.
Крім майна Порошенка, суддя Бортницька заарештувала активи “Прямого” та “5 каналу”, попри те, що вони не належать політику. Партійці бачать у цьому боротьбу зі свободою слова.
“Прямий” та “5 канал” – це не останні телеканали, які намагається закрити Зеленський, що так хоче лише “теплої інформаційної ванни”. Прикметно, що ще з листопада минулого року всім добре відомо: канали не належать Порошенку”, – наголошують “ЄС”.
Партійці нагадали, що Петро Порошенко повернеться в Україну попри усі загрози, щоб “боронити Україну від некомпетентного керівництва і зовнішньої агресії”.
- Нагадаємо, в Офісі генерального прокурора підтвердили накладення арешту на майно Петра Порошенка.
- Раніше пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.