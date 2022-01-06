Печерський районний суд, окрім майна п'ятого президента, лідера партії "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, наклав арешт на активи "Прямого" та "5 каналу", попри те, що вони йому не належать.

Заява опублікована на сайті “Європейська Солідарність”.

Партійці переконані, що Зеленський помиляється, вважаючи, ніби арештом активів та рахунків він створить нездоланні перешкоди для діяльності опозиції. І в умовах потенційного розширення вторгнення Росії на території України та уже фактичного – у Казахстан, дії чинного президента безвідповідальні.

“Очевидно, що рішення Печерського суду про арешт активів Порошенка, винесене зеленою нечистю під Святвечір 6 січня, – незаконне, неправосудне, написане під диктовку Зеленського татаровсько-смірновским дуетом. Влада намагається збудувати в Україні авторитаризм на зразок режиму Лукашенка у Білорусі, Путіна в Росії і недоброї пам’яті режиму Януковича в Україні”, – заявили члени партії.

Також вони нагадали, що заступник голови Офісу Зеленського Олег Татаров був науковим керівником при захисті дисертації суддею Бортницькою, яка й виносила рішення Порошенку.

Крім майна Порошенка, суддя Бортницька заарештувала активи “Прямого” та “5 каналу”, попри те, що вони не належать політику. Партійці бачать у цьому боротьбу зі свободою слова.

“Прямий” та “5 канал” – це не останні телеканали, які намагається закрити Зеленський, що так хоче лише “теплої інформаційної ванни”. Прикметно, що ще з листопада минулого року всім добре відомо: канали не належать Порошенку”, – наголошують “ЄС”.

Партійці нагадали, що Петро Порошенко повернеться в Україну попри усі загрози, щоб “боронити Україну від некомпетентного керівництва і зовнішньої агресії”.