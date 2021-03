Про це повідомляють агентства ВВС та Reuters.

У понеділок вранці Китайське метеорологічне управління оголосило “жовтий” рівень небезпеки.

За даними синоптиків, піщана буря поширилася із території Монголії (пустеля Гобі) та з китайського автономного району Внутрішня Монголія на провінції Ганьсу, Шаньсі та Хебей, котрі оточують Пекін.

Пісок приніс сильний вітер із Монголії.

У результаті в Пекіні безпрецедентно зросли показники забрудненості повітря: рівень забруднення в деяких районах в 160 разів перевищує рекомендовану норму.

У понеділок рівень забруднення в шести центральних районах Пекіна досяг більш ніж 8100 мікрограмів на кубічний метр. Варто зазначити, що у ВООЗ (Всесвітній організації охорони здоров’я) вважають рівні від 0 до 54 “хорошими”, а від 55 до 154 – “помірними”.

Сотні авіарейсів були скасовані або відкладені, оскільки небо над містом вкрилося “апокаліптичним” помаранчевим серпанком. Видимість у місті суттєво знизилася.

Школам рекомендували скасувати заходи на свіжому повітрі. Людям, у яких є респіраторні захворювання, порадили залишатися в закритих приміщеннях.

“Це схоже на кінець світу. За такої погоди я дуже, дуже не хочу знаходитися на вулиці”, – заявила в коментарі Reuters 25-річна жителька Пекіна Флора Цзоу.

Hazardous air quality in the Chinese capital of Beijing as the worst sandstorm in a decade hit this morning… 🏜💨😷

Simon pic.twitter.com/hY1QAy0gyM

— BBC Weather (@bbcweather) March 15, 2021