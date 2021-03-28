Столицю Китаю - Пекін - вдруге за два тижні накрила сильна піщана буря через вітер з Монголії і північно-західного Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що через буревій погіршилася видимість – не помітні навіть вершини деяких хмарочосів, а люди змушені прикривати очі і обличчя.

Офіційний індекс якості повітря Пекіна досяг максимального рівня в 500 у неділю вранці, а кількість плаваючих частинок, відомих як PM10, в деяких районах перевищує 2000 мікрограмів на кубічний метр.

Показання більш дрібних частинок PM2,5 були вище 300 мікрограмів на кубічний метр, що набагато вище китайського стандарту в 35 мікрограмів.

Частинки PM2,5 особливо шкідливі, тому що вони дуже малесенькі і можуть потрапляти в кровотік, а PM10 – більші частки, які можуть потрапити в легені.

Китайське метеорологічне управління випустило “жовте” попередження і повідомило, що піщана буря поширилася на північні провінції Китаю, зачепила Внутрішню Монголію, провінції Шаньсі, Хебей, Ляонін, а також місто Тяньцзінь. Попередня піщана буря накрила країну з боку Монголії.