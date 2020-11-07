Таку заяву вона зробила на першому після виборів брифінгу в п’ятницю.

Пелосі називала кандидата “новообраним президентом Байденом” і заявляла про його перемогу.

“Сьогодні вранці стало ясно, що Джо Байдена та Камала Харріса виграють Білий дім”, – сказала спікер.

Цю перемогу Пелосі називає перемогою у “війні”.

“Це боротьба не на життя, а на смерть. За долю нашої демократії, як він каже, душі нашої країни. Ми не вигравали кожну битву у Палату представників, але перемогли у війні”, – додала вона.

Зауважимо, переможець виборів ще не оголошений, підрахунки тривають у 6 штатах.

  • #Букви уважно слідкують за перебігом виборів у США. Всі деталі ви можете прочитати тут.
  • Коротко про стан справ станом на вечір 6 листопада, шанси кандидатів та причини зміни симпатій у хитких штатів – у матеріалі #Букв. 

 

 

 

 