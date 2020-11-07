Голова Палати представників США Ненсі Пелосі завчасно оголосила, що Джо Байден став обраним президентом США.

Таку заяву вона зробила на першому після виборів брифінгу в п’ятницю.

Пелосі називала кандидата “новообраним президентом Байденом” і заявляла про його перемогу.

“Сьогодні вранці стало ясно, що Джо Байдена та Камала Харріса виграють Білий дім”, – сказала спікер.

Цю перемогу Пелосі називає перемогою у “війні”.

“Це боротьба не на життя, а на смерть. За долю нашої демократії, як він каже, душі нашої країни. Ми не вигравали кожну битву у Палату представників, але перемогли у війні”, – додала вона.

Tune in as I speak with reporters this morning in Washington. https://t.co/P20e3SZxiy — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 6, 2020

Зауважимо, переможець виборів ще не оголошений, підрахунки тривають у 6 штатах.