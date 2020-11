Таку заяву вона зробила на першому після виборів брифінгу в п’ятницю.

Пелосі називала кандидата “новообраним президентом Байденом” і заявляла про його перемогу.

Цю перемогу Пелосі називає перемогою у “війні”.

Tune in as I speak with reporters this morning in Washington. https://t.co/P20e3SZxiy

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 6, 2020