Таку заяву вона зробила на першому після виборів брифінгу в п’ятницю.
Пелосі називала кандидата “новообраним президентом Байденом” і заявляла про його перемогу.
“Сьогодні вранці стало ясно, що Джо Байдена та Камала Харріса виграють Білий дім”, – сказала спікер.
Цю перемогу Пелосі називає перемогою у “війні”.
“Це боротьба не на життя, а на смерть. За долю нашої демократії, як він каже, душі нашої країни. Ми не вигравали кожну битву у Палату представників, але перемогли у війні”, – додала вона.
Tune in as I speak with reporters this morning in Washington. https://t.co/P20e3SZxiy
— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 6, 2020
Зауважимо, переможець виборів ще не оголошений, підрахунки тривають у 6 штатах.
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