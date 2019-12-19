Спікер Палати представників Ненсі Пелосі не змогла сказати, коли будуть передані в Сенат звинувачення проти президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За словами Пелосі, демократи повинні прийняти рішення “як група” про те, коли надсилати обвинувальні статті в Сенат.

У зв’язку з тим, що обвинувачення не були надіслані до Сенату в середу ввечері відразу після голосування, з’являються процедурні проблеми. Серед них: демократи не можуть надсилати обвинувальні статті зараз, тому що Сенат мав би прийняти їх в четвер, блокуючи розгляд інших питань, включаючи пакет витрат, який повинен бути прийнятий до кінця тижня, щоб уникнути “шатдауну уряду”.

У найближчі дні Палата представників повинна також призначити менеджерів по імпічменту для суду в Сенаті.

“Ми не можемо призначити менеджерів, поки не побачимо, що відбувається в Сенату, але сподіваємося, що це відбудеться найближчим часом”, – сказала Пелосі.

25 вересня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про початок офіційного розслідування для запуску процедури імпічменту щодо президента Дональда Трампа. Приводом для цього стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Зазначається, що Трамп тиснув на українського президента з метою розслідування справи Джо Байдена.

Спікер палати стверджує, що дії Трампа підірвали національну безпеку та захист інформаторів.

Як відомо, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти президента Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту.