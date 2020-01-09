Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі закликала проголосувати за резолюцію, що обмежує можливості президента Дональда Трампа використовувати військову силу проти Ірану.

Про це сказано в заяві спікера.

Резолюцію направили в комітет увечері 8 січня і сьогодні винесуть на сесію палати.

За словами Пелосі, конгресмени серйозно стурбовані рішенням адміністрації Трампа брати участь у військових діях проти Ірану, а виконавча влада не інформує Конгрес належним чином.

“У членів Конгресу є серйозна стурбованість щодо того, що у адміністрації немає стратегії подальших дій. Повідомлення відповідно до закону про військові повноваження, як і проведений адміністрацією сьогодні брифінг, були недостатніми, що це не розвіяло нашу стурбованість”, – заявила Пелосі.

Також вона поінформувала про те, що незабаром Палата представників може розглянути інші законопроекти з цієї ж сфери. Зокрема, мова йде про рішення, що забороняє фінансування не дозволених законодавцями військових операцій.

“Адміністрація повинна працювати з Конгресом для досягнення негайної і ефективної стратегії по деескалації, щоб запобігти подальшому насильство. Америка і світ не можуть дозволити собі війну”, – підкреслила спікер.

Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.