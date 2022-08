Про це пише американська газета The New York Times.

Ця поїздка, ймовірно, викличе різку відповідь з боку Китаю, який неодноразово застерігав Пелосі від відвідин Тайваню, а Сполучені Штати, своєю черегою, просили Пекін не перетворювати цей момент на кризу.

Тайвань, який довгий час був болючим питанням у неспокійних американо-китайських відносинах, має власну армію та демократично обраний уряд — став передовою в геополітичній боротьбі за вплив і владу в Азії.

Під керівництвом Сі Цзіньпіна, найвпливовішого лідера Китаю за останні десятиліття, Пекін вдався до більш агресивних військових дій у регіоні та нещодавно заявив про рішучі претензії щодо протоки, що розділяє Тайвань і Китай, одного з найжвавіших судноплавних шляхів у світі. Сі закликав до об’єднання з Тайванем як частини національного відродження Китаю, навіть потенційно силою.

Сполучені Штати направили постійний потік високопосадовців, щоб продемонструвати солідарність з Тайванем, тоді як президент Байден заявив, що діятиме на захист Тайваню в разі конфлікту. Білий дім неодноразово відкидав заяви президента, заявляючи, що давня політика “стратегічної двозначності” щодо захисту Тайваню залишається в силі.

Після майже двох з половиною годин телефонної розмови між Байденом і Сі минулого тижня Китай попередив, що Сполучені Штати “граються з вогнем”, якщо дозволять відбутися візиту спікерки.

Представник міністерства національної оборони Китаю Тан Кефей раніше пригрозив Сполученим Штатам Америки. Він сказав, що країна буде вживати рішучих заходів для припинення будь-якого іноземного втручання та змови на користь незалежності Тайваню, а також “рішуче захищатиме свій національний суверенітет та територіальну цілісність”.

Коли літак Пелосі наближався до Тайваню, кілька китайських державних ЗМІ повідомили, що китайські винищувачі Су-35 перетинали Тайванську протоку, надавши небагато подробиць.

China Times додало, що китайські авіаносці “Ляонін” та “Шаньдун” залишили порти свого перебування і вийшли в море.

Борт із Пелосі супроводжували американські винищувачі та авіаносці. Попри погрози КНР, приземлення літака пройшло спокійно.

Раніше вона заявила, що її візит на Тайвань аж ніяк не суперечить політиці США щодо острова.

Після прибуття до аеропорту в Тайбеї спікерка наголосила у Twitter, що візит делегації на Тайвань вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню.

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy.

Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022