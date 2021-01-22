Про це заявила спікерка нижньої палати законодавчого органу Ненсі Пелосі, повідомляє CNN.

За її словами, верхня палата надала їй інформацію про те, що готова до початку процесу імпічменту Трампа.

“Ми мусимо дочекатися, щоб сенат відновив роботу. Вони (сенат. – Ред.) вже проінформували нас, що готові до отримання імпічменту, залишаються питання про те, як триватиме сам процес. Але ми готові”, – сказала Пелосі журналістам на регулярному брифінгу в конгресі.

Лідер республіканської більшості в Сенаті США Мітч МакКоннелл пропонує Сенату дати юридичній групі експрезидента Дональда Трампа два тижні, щоб підготуватися до майбутнього судового процесу щодо імпічменту та відкласти його початок до лютого.

Республіканці закликали демократів відмовитись від процесу імпічменту Сенату проти Трампа, аргументуючи це тим, що він є неконституційним, і що процес безпосередньо підриває інавгураційне послання Байдена про єдність у перші дні його президентства.

Пелосі відхилила ці заклики в четвер.

“Ні, мене це не турбує. Річ у тому, що президент Сполучених Штатів вчинив акт підбурювання до повстання. Не думаю, що для об‘єднання треба сказати: “О, забудьмо це і рухаймося далі”. Так не об‘єднує”, – сказала вона.