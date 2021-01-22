Про це заявила спікерка нижньої палати законодавчого органу Ненсі Пелосі, повідомляє CNN.
За її словами, верхня палата надала їй інформацію про те, що готова до початку процесу імпічменту Трампа.
“Ми мусимо дочекатися, щоб сенат відновив роботу. Вони (сенат. – Ред.) вже проінформували нас, що готові до отримання імпічменту, залишаються питання про те, як триватиме сам процес. Але ми готові”, – сказала Пелосі журналістам на регулярному брифінгу в конгресі.
Лідер республіканської більшості в Сенаті США Мітч МакКоннелл пропонує Сенату дати юридичній групі експрезидента Дональда Трампа два тижні, щоб підготуватися до майбутнього судового процесу щодо імпічменту та відкласти його початок до лютого.
Республіканці закликали демократів відмовитись від процесу імпічменту Сенату проти Трампа, аргументуючи це тим, що він є неконституційним, і що процес безпосередньо підриває інавгураційне послання Байдена про єдність у перші дні його президентства.
Пелосі відхилила ці заклики в четвер.
“Ні, мене це не турбує. Річ у тому, що президент Сполучених Штатів вчинив акт підбурювання до повстання. Не думаю, що для об‘єднання треба сказати: “О, забудьмо це і рухаймося далі”. Так не об‘єднує”, – сказала вона.
- У вівторок, 19 січня, президент США Дональд Трамп звернувся до американців з прощальною промовою. Пропри те, що йому загрожує другий імпічмент, після якого його можуть позбавити права обіймати державні посади, Трамп оптимістично заявив, що рух, створений ним — Make America Great Again — тільки бере свій початок.
- 13 січня Палата представників США оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолія. Він став першим американським президентом, якого Палата представників двічі піддавала імпічменту. Тепер розгляд імпічменту має відбутися в Сенаті США.