Представник Республіканської партії Майк Пенс, ексвіцепрезидент США, намагається максимально відмежуватися від Дональда Трампа, в адміністрації якого працював. Під час останньої зустрічі з електоратом він хизувався тим, що не послухав Трампа і визнав перемогу Байдена, зачитавши результати голосування Колегії виборців.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Під час виступу в Президентській бібліотеці Рональда Рейгана в Каліфорнії Пенс сказав, що завжди пишатиметься своєю роллю в підтвердженні результатів виборів 6 січня, під час штурму Капітолія. Він також критично висловився на адресу заяв Трампа, який закликав прихильників “битися, як в пеклі”.

“Конституція не дає віцепрезидентові права не зважати на голоси виборців, які передали Конгресу штати”, – сказав Пенс.

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Критикуючи, він жодного разу не назвав Трампа на ім’я та прізвище.

Попри судові рішення та документи, 45-й американський лідер Дональд Трамп все ще продовжує стверджувати, що в нього “вкрали вибори”, що він “ніколи не визнає поразку” та що “розчарований діями Пенса”.

“Я пам’ятаю та розділяю розчарування багатьох з нас через результати виборів… Але ви знаєте, на карту було поставлено значно більше, ніж наша (Республіканська) партія та наша політична доля. Адже якщо ми втратимо віру в нашу Конституцію, ми не просто програємо вибори – ми втратимо країну”, – сказав Пенс.

Наразі Пенса називають потенційним суперником Дональда Трампа на наступних президентських виборах у 2024 році. Саме Пенс може стати кандидатом у президенти США від Республіканської партії.

Президентські амбіції Пенс продемонстрував 6 січня, під час “штурму Капітолія”. Тоді він прямо відмовився виконувати наказ Трампа і заявив, що буде дотримуватися процедури затвердження перемоги Джо Байдена на виборах, як цього вимагає Конституція.