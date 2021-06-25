Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Під час виступу в Президентській бібліотеці Рональда Рейгана в Каліфорнії Пенс сказав, що завжди пишатиметься своєю роллю в підтвердженні результатів виборів 6 січня, під час штурму Капітолія. Він також критично висловився на адресу заяв Трампа, який закликав прихильників “битися, як в пеклі”.
“Конституція не дає віцепрезидентові права не зважати на голоси виборців, які передали Конгресу штати”, – сказав Пенс.
Критикуючи, він жодного разу не назвав Трампа на ім’я та прізвище.
Попри судові рішення та документи, 45-й американський лідер Дональд Трамп все ще продовжує стверджувати, що в нього “вкрали вибори”, що він “ніколи не визнає поразку” та що “розчарований діями Пенса”.
“Я пам’ятаю та розділяю розчарування багатьох з нас через результати виборів… Але ви знаєте, на карту було поставлено значно більше, ніж наша (Республіканська) партія та наша політична доля. Адже якщо ми втратимо віру в нашу Конституцію, ми не просто програємо вибори – ми втратимо країну”, – сказав Пенс.
Наразі Пенса називають потенційним суперником Дональда Трампа на наступних президентських виборах у 2024 році. Саме Пенс може стати кандидатом у президенти США від Республіканської партії.
Президентські амбіції Пенс продемонстрував 6 січня, під час “штурму Капітолія”. Тоді він прямо відмовився виконувати наказ Трампа і заявив, що буде дотримуватися процедури затвердження перемоги Джо Байдена на виборах, як цього вимагає Конституція.
- Колишній віцепрезидент США Майк Пенс, який обіймав цю посаду за часів президентства Дональда Трампа, знайшов нове заняття: він буде записувати подкасти.
- Згідно з даними Politico, Пенс також налаштований випустити книгу і запустити фонд зі збирання коштів для Республіканської партії. За інформацією журналістів, політик працює над просуванням кандидатів від партії до Палати представників і Сенату на виборах у 2022 році, а також замислюється про участь у президентських перегонах у 2024 році.
- Раніше повідомлялося, що в колишнього віцепрезидента США Майка Пенса, виявляється, немає свого житла, а також немає значних заощаджень. Журналісти зазначали, що близькому соратнику Дональда Трампа просто ніде жити.