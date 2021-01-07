Про це повідомляє американський телеканал CNN.

О 20:00 за східним часом (03:00 7 січня за Києвом) Пенс відновив спільне засідання Палати представників та Сенату США. На засіданні Конгрес має підрахувати та затвердити голоси виборників у кожному з 50 штатів та окрузі Колумбія, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена.

Як повідомлялося, до оголошення перерви через захоплення будівлі Капітолія Конгрес встиг затвердити 12 з 538 голосів виборників. Процес завершили на розгляді голосів виборників штату Аризона. Кілька законодавців Республіканської партії заперечували перемогу Байдена у штаті, через що Палата представників та Сенат розійшлися у різні зали для обговорення.

Відкриваючи засідання знову Пенс сказав:

“Ті, хто сьогодні зробив хаос у нашому Капітолії, ви не перемогли. Насильство ніколи не перемагає. Свобода перемагає”.

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер під час виступу незабаром після відновлення засідання поклав вину за те, що сталося, на президента Трампа.

“Цей храм демократії був осквернений. Це буде пляма на нашій країні, яку не так легко змити. Це страшна незабутня спадщина 45-го президента США, безсумнівно, наша найгірша. […] Це значною мірою було зроблено президентом Трампом. Це його відповідальність, його вічний соромом. Сьогоднішні події, безумовно, без нього не відбулися б. Тепер 6 січня стане одним з найтемніших днів новітньої американської історії”, — сказав він.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч МакКоннелл у своїй заяві заявив, що попри те, що сталося, Конгрес сьогодні засвідчить “переможця виборів 2020 року”.

“Ми не будемо вклонятися беззаконню чи залякуванню. Ми повернулись на свої посади, ми виконаємо свій обов’язок перед нацією, передбачений Конституцією. І ми зробимо це сьогодні ввечері. […] Вони намагалися порушити нашу демократію, вони не змогли. Вони не змогли перешкодити Конгресу. Це невдале повстання лише наголошує, наскільки важливим для нашої республіки є завдання, яке стоїть перед нами”, — сказав він.

Що відбувається у Вашингтоні?

Як відомо, 6 січня о 13:00 за східним часом (20:00 за Києвом) у Вашингтоні розпочалося спільне засідання Палати представників та Сенату США. Конгрес мав підрахувати та затвердити голоси виборників, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена. Головував на засіданні віцепрезидент Майк Пенс. #Букви розповідали що необхідно знати про це засідання.

Напередодні Пенс піддавався тиску з боку Дональда Трампа щодо того, аби завадити підтвердженню перемоги Джо Байдена Конгресом.

Перед засіданням Конгресу у Вашингтоні розпочався масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолія, де це засідання відбувається.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолія. Близько 20 години за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолія. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю. Засідання Конгресу було припинено, законодавців евакуювали.