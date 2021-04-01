У квітні в Україні підвищили пенсійний вік для жінок та провели індексацію пенсій. Також з 1 квітня почнеться призов до війська, з'являться нові медичні гарантії.

#Букви зібрали інформацію про ключові зміни, які очікують українців з 1 квітня 2021 року.

Підвищення пенсійного віку

З 1 квітня 2021 року пенсійний вік у жінок, які народилися у період з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року, збільшується до 60 років.

Українки, які народилися в період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року, зможуть вийти на пенсію у віці 59,5 років (59 років і 6 місяців). Іншим жінкам доведеться чекати до 60 років.

За новими вимогами, змінюється тривалість страхового стажу на момент досягнення пенсійного віку.

Вік виходу на пенсію Необхідний страховий стаж 60 років 28 років 63 роки 18 років 65 років 15-18 років

Варто зазначати, що у 2020 році для виходу на пенсію потрібно було пропрацювати 27 років. Тепер цю вимогу збільшили на 1 рік.

Якщо стажу не вистачає на момент досягнення 60 років, його можна докупити – один рік стажу обійдеться в 31 680 гривень (до квітня 2021 року ця сума становила 24 937 гривень).

Згідно з календарем підвищення пенсій, з 1 квітня відбудеться перерахування пенсій пенсіонерам, що працюють, з урахуванням стажу, або стажу та заробітку, набутих після 1 березня 2019 року.

Індексація пенсій

Пенсійний фонд проіндексує пенсії українцям, які вийшли на відпочинок і працюють. На перерахунок можуть розраховувати ті, хто вийшов на пенсію два роки тому. Індексація відбудеться автоматично, додатково до Пенсійного фонду звертатися не потрібно.

Сума збільшення буде визначатися індивідуально для кожного пенсіонера, що працює. Перерахунок буде залежати від розміру заробітної плати, від якої нараховується пенсія.

Ціна на газ

З 1 квітня припиняє діяти гранична ціна на газ для населення, яка була встановлена на лютий-березень на рівні 6,99 грн за кубометр. Але, попри це, більшість постачальників, зокрема регіональні газзбути, озвучили ціну у 6,99 грн за кубометр.

Впродовж січня-березня “Нафтогаз” продавав газ за ціною трохи нижчою за граничну — 6,86 грн/куб.м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Утім, вже з квітня ситуація може змінитися.

“Уже з квітня ціна на газ формуватиметься на ринкових засадах і цінові пропозиції постачальників, з огляду на піврічний досвід роботи вільного ринку газу, значно відрізнятимуться”, — йдеться в повідомленні.

Державний “Нафтогаз” повідомив, що у квітні збереже для своїх клієнтів ціну в 6,86 грн за куб, а для тих, кого не змогли забезпечити газом їхні постачальники, пропонує 6,99 грн за куб. У компанії також кажуть, що за дорученням уряду завершили розробку річного тарифу на газ. Нові пакетні пропозиції від “Нафтогазу” будуть готові до початку травня.

Ціна на електроенергію

Ціна на електроенергію для українців у квітні зростати не буде і залишиться на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Кабмін також дозволив “Енергоатому” “повноцінно працювати на ринку, що дасть компанії можливість отримувати необхідні кошти для ремонтів, модернізації та безпечного функціонування наших атомних електростанцій.

Як нагадали в пресслужбі Міністерства енергетики України, зараз для населення діє єдиний фіксований тариф – 1,68 грн за кВт-год. Він був запроваджений урядом з 1 січня 2021 року через те, що “регулятор (НКРЕКП) підвищив тарифи на розподіл та передачу електроенергії”.

Нові медгарантії

З 1 квітня діятиме нова програма медичних гарантій, яка передбачає 35 пакетів медичних послуг. З них два пакети будуть новими, а ще п’ять – виокремлені із вже наявних.

У ній в фокусі особливої уваги пріоритетні напрямки. Серед яких – охорона материнства і дитинства. Медична допомога при пологах залишиться пріоритетним напрямком й у поточному році. Жінки можуть обирати, у кого та де спостерігати неускладнену вагітність: у сімейного лікаря чи у гінеколога в жіночій консультації. Окрім того, українки мають право на вибір гінеколога, який вестиме вагітність, та вибір пологового будинку, в якому народжувати. При цьому місце проживання чи прописки не має значення. Жодних благодійних внесків платити не потрібно.

Зокрема, з квітня 2021 має запрацювати пакет послуг для лікування туберкульозу на первинці.

Окремими пакетами будуть ведення вагітності в амбулаторних умовах і стоматологічна допомога дорослим і дітям.

Відтепер пацієнти можуть без направлення звернутися до:

гінеколога, також дитячого та підліткового;

психіатра, також дитячого та підліткового;

нарколога;

стоматолога (термінова допомога для всіх та планова для дітей);

фтизіатра, також дитячого;

педіатра;

спеціаліста, у якого лікується пацієнт із хронічним захворюванням.

Весняний призов до армії

1 квітня розпочнеться весняний призов на строкову військову службу. Всього у квітні-червні цього року до армії планують призвати 14 246 юнаків.

До Збройних сил спрямують 6 500 людей, в Національну гвардію – 4 646, у Держприкордонслужбу – 2500 і ще 600 – до Державної спеціальної служби транспорту.

На весняний призов виділено 66 млн грн. Видатки на одного призовника складають 4 633 грн, з них 4 540 грн підуть на виплату грошової допомоги призовникам.

Нові тести для отримання прав

Міністерство внутрішніх справ у квітні змінить екзаменаційні білети для тих, хто складатиме іспит на водійські права.

Зазначається, що протягом останніх 4 місяців для формування нових тестових завдань свої пропозиції надавали викладачі профільних навчальних закладів та всі охочі. Загалом за цей час отримали 91 ініціативу.

“З 6 квітня майбутні водії вже складатимуть теоретичні іспити у сервісних центрах МВС за новими екзаменаційними білетами. Усі зміни будуть також внесені в онлайн-тренажер для перевірки знань Правил дорожнього руху, що розміщений у нас на сайті. Це дієва підтримка для кожного, хто бажає підготуватися до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС”, – зазначили в пресслужбі.

Оновлена теоретична частина іспиту містить низку нових та цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто стикаються водії. Це допоможе новачкам оперативніше приймати правильні рішення за кермом автомобіля. Усі білети будуть актуалізовані відповідно до чинного законодавства, а застарілі – усунуті.

В Києві можна буде їздити швидше

З 1 квітня до 1 листопада на семи столичних вулицях дозволять підвищувати швидкість до 80 км/год.

Йдеться про наступні 7 вулиць:

• Просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака).

• Вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків).

• Наддніпрянське шосе.

• Набережне шосе (від Поштовою площі до Наддніпрянського шосе).

• Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного).

• Вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченко до Північного мосту).

• Просп. М. Бажана (від Північного мосту до Харківської площі).

Кіпр відкриває кордони

З 1 квітня Кіпр відкриває свої кордони для всіх українців. При цьому держава обіцяє вживати всіх необхідних заходів для забезпечення безтурботного відпочинку.

Від карантину звільняються українці з негативним тестом на коронавірус, і ті, не вступав в усвідомлений близький контакт з підтвердженим носієм захворювання. Здавати тест не потрібно дітям до 12 років.