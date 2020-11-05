У штаті Пенсильванія наростили темпи підрахунку голосів на виборах президента США. Відрив між кандидатами зменшився з 5,7 до 1,7%.

Про це повідомляють #Букви.

Нагадаємо, наразі лідер перегонів не визначений тільки у п’ятьох американських штатах – Неваді, Північній Кароліні, Джорджії, Пенсильванії та Алясці.

За наявними результатами лідерує Джо Байден, він має підтримку 264 виборників з 270 необхідних для перемоги у виборах. Таким чином, Байдену достатньо отримати перемогу у будь-якому зі штатів, які залишилися, аби перемогти. Однак у всіх крім Невади з незначною перевагою лідерує Трамп.

Зокрема, у Пенсильванії, де на кону голоси 20 виборників, і де підрахунок голосів затягується через те, що значна кількість виборців проголосували достроково або поштою, і їхні голоси надійшли пізніше, Трамп залишається лідером, але його перевага стрімко зменшується.

Ще вчора, коли було пораховано 83% голосів, Трамп випереджав Байдена на 337,6 тисяч голосів виборців або 5,7%.

Ситуація на 23:30 за Києвом 4 листопада за даними The New York Times:

Ще вчора посадовців у Пенсильванії заявляли, що попереду ще “мільйони голосів” і підрахунок буде завершено не раніше п’ятниці, 6 листопада.

Однак за останню добу там значно наростили темпи підрахунку, недораховано лише 8% голосів, або, за словами держсекретарки штату Кеті Буквар, близько 370 тисяч голосів.

“Я говорила, що переважна більшість у нас буде підрахована до завтра (6 листопада – ред), але схоже, що ми матимемо переважну більшість підрахованих до сьогодні”, – сказала вона CNN, зазначивши, що на округах випереджають графік.

За цю добу відрив між кандидатами зменшився з 337,6 тисяч до близько 111,5 тисяч (з 5,7% до 1,7%).

Ситуація на 21:30 за Києвом 5 листопада за даними The New York Times: