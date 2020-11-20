Пенсіонер з Канади Джеймс Блеквуд вже багато років щовечора годує єнотів.

Про це пише HuffPost.

Офіцер королівської кінної поліції у відставці і самопроголошений “заклинатель єнотів” набрав на YouTube значна кількість підписників за відео, в яких він годує безліч єнотів. У відеороликах він дає їм все, від бутербродів з арахісовим маслом до збитих вершків.

Блеквуд почав публікувати ролики на YouTube в 2011 році.

Єноти були віддушиною його покійної дружини Джейн, яка врятувала одного, якого збила машина біля їхнього будинку. Вилікувавши єнота і відпустивши його, він продовжував повертатися, і, врешті-решт привів із собою дитинчат і друзів.

Блеквуд каже, що пообіцяв Джейн продовжить піклуватися про єнота після її смерті.

“Вона померла в 2003 році, і останнє, про що вона просила мене, – це доглядати за кішками, які у нас все ще були, і за єнотами”, – сказав він.