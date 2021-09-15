З 1 жовтня деякі категорії пенсіонерів в Україні отримуватимуть щомісячні доплати у розмірі до 300 гривень.

Про це під час засідання Уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами очільника Кабміну, доплати будуть встановлені пенсіонерам у віці від 70 до 75 років.

“З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70-75 років будуть встановлені щомісячні доплати в сумі до 300 гривень. Це ті категорії громадян, у яких пенсії менше середньої заробітної плати 2020 року”, – заявив Шмигаль.

Прем’єр додав, що з жовтня цього року пенсіонери у віці 75-80 років почнуть отримувати доплати до 400 гривень, а з минулого року виплати по 500 гривень почали отримувати люди старше 80 років. З березня 2023 року відбуватиметься щорічна індексація таких доплат.

Нагадаємо, що вчора прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що початок запровадження накопичувальних пенсій буде відбуватися коштом держави. За його словами , відсутність в Україні накопичувальної пенсійної системи – це злочин.