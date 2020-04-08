Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

“Громадяни, які отримують пенсії та грошову допомогу через банківські установи, зможуть дистанційно сплачувати спожиті житлово-комунальні послуги. Для цього вони повинні зареєструватися в системі дистанційного обслуговування або зателефонувати на “гарячу” лінію банку і надати інформацію про перелік ЖКП, які готові оплатити дистанційно, і необхідні дані для оплати послуг з їх рахунків”, – сказано в повідомленні.

Також одержувачі пенсій та допомог зможуть оплачувати житлово-комунальні послуги безпосередньо у листоноші при отриманні пенсії та грошової допомоги, або замовивши відповідну послугу телефоном.

У Кабміні також нагадали, що оплатити житлово-комунальні послуги можна дистанційно через онлайн-сервіси.

 

 