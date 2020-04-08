Кабінет Міністрів України планує запустити систему оплати комунальних послуг для пенсіонерів через Укрпошту або телефонні "гарячі лінії" банків.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

“Громадяни, які отримують пенсії та грошову допомогу через банківські установи, зможуть дистанційно сплачувати спожиті житлово-комунальні послуги. Для цього вони повинні зареєструватися в системі дистанційного обслуговування або зателефонувати на “гарячу” лінію банку і надати інформацію про перелік ЖКП, які готові оплатити дистанційно, і необхідні дані для оплати послуг з їх рахунків”, – сказано в повідомленні.

Також одержувачі пенсій та допомог зможуть оплачувати житлово-комунальні послуги безпосередньо у листоноші при отриманні пенсії та грошової допомоги, або замовивши відповідну послугу телефоном.

У Кабміні також нагадали, що оплатити житлово-комунальні послуги можна дистанційно через онлайн-сервіси.