Про це повідомляє пресслужба Кабміну.
“Громадяни, які отримують пенсії та грошову допомогу через банківські установи, зможуть дистанційно сплачувати спожиті житлово-комунальні послуги. Для цього вони повинні зареєструватися в системі дистанційного обслуговування або зателефонувати на “гарячу” лінію банку і надати інформацію про перелік ЖКП, які готові оплатити дистанційно, і необхідні дані для оплати послуг з їх рахунків”, – сказано в повідомленні.
Також одержувачі пенсій та допомог зможуть оплачувати житлово-комунальні послуги безпосередньо у листоноші при отриманні пенсії та грошової допомоги, або замовивши відповідну послугу телефоном.
У Кабміні також нагадали, що оплатити житлово-комунальні послуги можна дистанційно через онлайн-сервіси.
- З 6 квітня люди в віці 60 років та старше мають самоізолюватись та не виходити на вулицю без нагальної потреби.
- Раніше повідомлялося, що 85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років та мали важкі супутні захворювання.