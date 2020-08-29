Про це пише The Guardian.

Мора народився 10 березня 1910 року, а Кінтерос – 16 жовтня 1915 року. Вони таємно одружилися 7 лютого 1941 року в першій церкви, побудованій іспанцями в Кіто.

Сімдесят дев’ять років по тому вони все ще разом — обоє в здоровому глузді й обоє здорові, хоча родичі кажуть, що вони трохи пригнічені, бо сумують за своїми великими сімейними посиденьками, яких мусять уникати через епідемію коронавірусу.

В середині серпня пару внесли до Книги рекордів Гіннеса.