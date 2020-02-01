Пенсіонерка, якій нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар порадив продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги, заявила про своє розчарування політикою чинної влади.

З жінкою поспілкувалися журналісти видання “Мій Кропивницький”.

Пенсіонерку звуть Любов Павлівна Колюча. Вона проживає в селі Аджамка Кіровоградської області, раніше працювала диспетчером на автовокзалі.

Коментуючи пропозицію нардепа Брагара продати собаку, щоб заплатити за “комуналку”, жінка заявила: “Нехай він краще свої мізки продасть. Так буде краще, якщо не вміють управляти”.

Пенсіонерка уточнила, що має 31 рік стажу і отримує 2000 грн пенсії, яка йде на оплату комунальних послуг.

Жінка також повідомила, що дійсно має собаку Шарика, але продавати його не має наміру.

“Є! Він вже старий. Вже 14 рік. А собаки більше 15 років не живуть. Тому продавати нічого”, – заявила вона.

Пенсіонерка також повідомила, що розчарована тим, що голосувала за чинного главу держави Володимира Зеленського на президентських виборах.

“Голосувала за Зеленського. Думали, буде покращення. Але прийшло розчарування”, – зазначила вона.

Любов Павлівна також повідомила, що на парламентських виборах голосувала за президентську партію “Слуга народу”.

“За “Слугу народу” (голосувала, – ред). Тепер виходить, що ось так вони кажуть. Підставили нас”, – заявила жінка.

Нагадаємо, Євгеній Брагар у студії каналу “112 Україна” порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за комунальні послуги.

“Прожити в цих умовах важко, але ми ще не знаємо, чи є у неї якесь інше майно… Якщо собака у дворі елітної породи, то вона може її продати в будь-який момент і спокійно оплатити”, – сказав депутат.

Немає грошей платити за комуналку? Продай собаку! Немає грошей платити за комуналку? Продай собаку! Депутат від “Слуга Народу” Євгеній Брагар дав пенсіонерці пораду, де взяти гроші, щоб за комунальні послуги… P.S. Це той самий Брагар, який написав заяву на волонтерок, які відмовилися дивитися російський серіал в автобусі 🤷🏻‍♂️ Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/bykvu 🎥: 112.ua «Слуга народа» посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммуналку Опубліковано Букви Субота, 1 лютого 2020 р.