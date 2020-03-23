Про це на брифінгу розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

“З квітня буде здійснено одноразову виплату по 1000 гривень пенсіонерам, у яких пенсія не досягає 5 тисяч гривень. Таких пенсіонерів у нас більше 10 млн. Таку ж виплату отримають понад 400 тисяч одержувачів соціальної допомоги. Це особи, які мають інвалідність з дитинства, це діти з інвалідністю та одержувачі соціальних пенсій”, – розповіла вона.

Також, за словами міністра, уряд проведе індексацію пенсій. При цьому розмір індексації складе 11%.

“Після індексації гарантоване підвищення отримають 7 мільйонів пенсіонерів”, – сказала міністр.

Крім того, Лазебна анонсувала з травня введення доплати в розмірі 500 гривень для півтора мільйона пенсіонерів, які досягли 80-ти років.

“З травня ми встановлюємо доплату до пенсії півтора мільйонам пенсіонерів, яким виповнилося 80 і більше років. Це буде щомісячна надбавка до пенсії в розмірі 500 гривень. Я хочу відзначити, що і 1 тисячу гривень, і індексацію Пенсійний фонд проводить автоматично, тому нікому нікуди не потрібно звертатися”, – заявила вона.

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