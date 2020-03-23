Про це на брифінгу розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.
“З квітня буде здійснено одноразову виплату по 1000 гривень пенсіонерам, у яких пенсія не досягає 5 тисяч гривень. Таких пенсіонерів у нас більше 10 млн. Таку ж виплату отримають понад 400 тисяч одержувачів соціальної допомоги. Це особи, які мають інвалідність з дитинства, це діти з інвалідністю та одержувачі соціальних пенсій”, – розповіла вона.
Також, за словами міністра, уряд проведе індексацію пенсій. При цьому розмір індексації складе 11%.
“Після індексації гарантоване підвищення отримають 7 мільйонів пенсіонерів”, – сказала міністр.
Крім того, Лазебна анонсувала з травня введення доплати в розмірі 500 гривень для півтора мільйона пенсіонерів, які досягли 80-ти років.
“З травня ми встановлюємо доплату до пенсії півтора мільйонам пенсіонерів, яким виповнилося 80 і більше років. Це буде щомісячна надбавка до пенсії в розмірі 500 гривень. Я хочу відзначити, що і 1 тисячу гривень, і індексацію Пенсійний фонд проводить автоматично, тому нікому нікуди не потрібно звертатися”, – заявила вона.
Раніше перший заступник мера Києва Микола Поворозник пояснив механізм отримання спеціальних перепусток на громадський транспорт під час карантину в Києві.
- 21 березня мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення карантинних заходів у столиці, зокрема, про зупинення роботи громадського транспорту з 23 березня.
- 17 березня з 23:00 вечора в Києві припинив роботу метрополітен у зв’язку з введенням в країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19. У зв’язку з цим КП “Київпастранс” оприлюднив маршрути наземного транспорту, які дублюють гілки метро.
- Кияни, які раніше діставалися на роботу і з роботи на метро, змушені шукати інші способи це зробити. В результаті жителям столиці довелося годинами стояти на зупинках в очікуванні транспорту, утворюючи величезні черги.