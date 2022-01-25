Американські дослідники виявили, що за 2021-й рік люди похилого віку почали активніше користуватися соцмережами, ніж молодь.

Про це повідомляється у звіті аналітичного агенства Pew Research Center.

Дослідники зафіксували, що люди віком від 18 до 29 років все менш активно користуються соцмережами починаючи з 2015-го року. Якщо тоді показник досягнув рекордної відмітки у 90%, то наразі він впав до 84%. При цьому, це єдина категорія опитаних, де спостерігається негативний приріст.

А ось “рекордсменами” у диджиталізації стали люди віком від 65. Кількість користувачів соцмереж серед них зростає починаючи з 2010-го (11%), й наразі становить 45%.

Схожа ситуація й з використанням смартфонів. Кількість власників телефонів віком від 18 до 29 років виросла всього на 2% у порівнянні з 2018-м, тоді як громадяни 65+ почали купувати техніку на 15% активніше.

Всього в опитуванні взяли участь 1 502 особи.