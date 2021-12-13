Кошти, які виплачуються повністю вакцинованим проти коронавірусу в межах програми "єПідтримка", люди віком 60+ зможуть витратити на соціальні потреби, зокрема на придбання ліків.

Відповідна інформація опублікована на сайті офіційного інтернет-представництва президента України Володимира Зеленського.

Рішення видавати українцям по тисячі гривень за щеплення президент оголосив місяць тому. Верховна Рада виділила на це 8 млрд гривень, а уряд затвердив всі деталі процедури. Таким чином влада сподівається стимулювати вакцинацію в Україні.

Він уточнив, що “друга опція” враховує інтереси українців пенсійного віку.

“Доручив уряду забезпечити, щоб громадяни у віці 60+ могли використати 1 тис. гривень від держави за соціальними напрямками, зокрема на купівлю ліків. Механізми мають бути напрацьовані протягом тижня, а використання – вже з січня. Хочу окремо зазначити, щоб розвіяти передбачувані страшилки від телевізійних “ванг” і “нострадамусів”: “єПідтримка” буде повністю забезпечена фінансово. А діятиме вона достатньо часу, щоб кожен міг скористатися своєю тисячею”, – сказав Зеленський.

За його словами, механізми отримання держпідтримки мають бути напрацьовані протягом тижня, а використати її можна буде вже із січня.

Спочатку передбачалось, що гроші можна буде витратити на постраждалі від пандемії креативні індустрії та транспорт.

Крім того, до програми президента з виплат тисячі гривень вакцинованим українцям включили опцію купівлі книг. Зокрема, він зазначив, що соціальна основа програми має бути ще ширшою.