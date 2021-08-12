Адміністрація президента США Джо Байдена очікує на можливе падіння афганського уряду і захоплення столиці країни — Кабула — за 30 днів. Пентагон готується до евакуації посольства і громадян, залучено тисячі військових.

Про це повідомляють американська газета The New York Times та телерадіослужба CBS News.

За інформацією ЗМІ, офіційні особи адміністрації президента США Джо Байдена та військові наполягають на тому, що падінню Кабула все ж можна запобігти, якщо афганські сили безпеки зможуть проявити рішучість для більшого опору бойовикам “Талібану”.

Утім адміністрація очікує на можливе падіння афганського уряду і захоплення Кабула впродовж 30 днів і вже готується до евакуації посольства, в якому працюють 4000 співробітників, з яких 1400 — американців.

У вівторок, 12 серпня, CBS News із посиланням на неназваного офіційний представник США сповістила, що Пентагон відправляє війська до міжнародного аеропорту Карзая в Кабулі, щоб допомогти евакуювати посольство у зв’язку з тим, що таліби продовжують наступ. Джерела американського телеканалу CNN повідомляють, що США розглядають можливість переїзду свого посольства до аеропорту Кабула.

За інформацією The New York Times, наразі йдеться про переміщення тисяч морських піхотинців на позиції для можливої ​​евакуації американського посольства і громадян США в Кабулі. Три контингенти морської піхоти готуються, батальйон морської піхоти чисельністю в кілька сотень людей вже знаходиться на складній території та відповідає за евакуацію. Крім того, Пентагон переміщує експедиційний підрозділ морської піхоти з більш ніж 2000 морських піхотинців на позицію ближче до повітряного маршруту над західним Пакистаном — як групу швидкого реагування.

На випадок непередбачених обставин, наприклад, якщо евакуація посольства переросте в бій з талібами, чиновники міністерства оборони доручили тисячам морських піхотинців почати навчання.

Парламентери також намагаються домогтися від талібів запевнень у тому, що вони не нападуть на посольство у разі захоплення столиці, пише NYT.

Ще в середу представник міністерства оборони Джон Ф. Кірбі, заперечував прискорення Пентагоном евакуації людей з посольства.

“Ми зосереджені на ситуації з безпекою, з якою ми стикаємося зараз і яка, як ми знову визнали, погіршується. Ми, безумовно, пам’ятаємо про успіхи, досягнуті талібами в плані захоплення ще більшого числа столиць провінцій”, — сказав він.