Пентагон хоче доставляти вантажі по всьому світу за допомогою багаторазових ракет, таких як ті, які будує компанія Ілона Маска SpaceX.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

Програму під назвою Rocket Cargo очолять Космічні сили США, сказали в Пентагоні.

Експериментальна військова програма Rocket Cargo вивчатиме й розвиватиме можливості посадки ракет на різноманітні нетрадиційні поверхні, логістику їхнього швидкого завантажування й розвантажування, а також скидання вантажів у місцях, де не можна здійснити посадку. ​

На це Пентагон просить майже 50 мільйонів доларів. Дослідницькі роботи за цією програмою були розпочаті ще минулого року.

Rocket Cargo розглядає використання багаторазових ракет приватних компаній, які здатні піднімати вантаж від 30 до 100 тонн. На даний час Starship – єдина ракета багаторазового використання і може піднімати таку велику масу.

Зазначається, що такі ракети будуть здатні доставляти вантаж або навіть людей в будь-яку точку планети менш, ніж за годину.