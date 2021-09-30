У Пентагоні активізували переговори з країнами, які межують з Афганістаном задля можливості проведення контртерористичні операції на територіях, підконтрольних "Талібану". Зокрема, це російські військові бази.

Про це повідомляє американське видання Politico.

Інформацію підтвердили сенатори, які були на закритих слуханнях з керівниками Пентагону. Їм про це сказали три чиновники з Міністерства оборони США. Переговори Пентагон веде з такими країнами, як Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Росія.

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що США просили Росію “пояснити” пропозицію їх президента Володимира Путіна щодо проведення контртерористичної операції США на російських військових базах у Центральній Азії.

Генерал Кеннет Маккензі, голова Центрального командування США, детально пояснив, які літаки та в яких точках запуску можуть бути використані, аби ліквідувати терористичні цілі в Афганістані.

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Генерал Марк Міллі, очільник Об’єднаного комітету начальників штабів підтвердив, що розмовляв про це з російським колегою Валерієм Герасимовим. До цього у виданні The Wall Street Journal повідомляли, що така розмова була, але деталі не уточнювалися.

“Той факт, що США потенційно готові розраховувати на допомогу Москви у проведенні контртерористичних операцій в Афганістані – приголомшливий поворот після того, як США залишили країну, що призвело до краху уряду від рук талібів. Розміщення американців на російських військових базах ставить під загрозу апарат США й збір розвідданих”, – пояснили у матеріалі.

У Міністерстві оборони США заборонили своїм військовим базам, розташованим на території Європи, купувати енергоресурси в Росії. У Пентагоні пояснили заборону тим, що існують ризики виникнення перебоїв та залежності через постачання. Також у Міноборони апелювали до потреби в укріпленні енергетичної безпеки в Європі.

У Пентагоні зробили акцент на тому, що жодних винятків при підписанні контрактів не може бути. Важливо, що американські військові бази, що розташовані в Азії (приміром, в азійській частині Туреччини), зможуть купувати російські енергоресурси.