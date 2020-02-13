Керівництво Пентагону може прийняти рішення про дисциплінарне стягнення стосовно головного свідка у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Йдеться про екс-співробітника Ради нацбезпеки українського походження Олександра Віндмана, який слухав розмову президента.

Про це повідомляє The Hill.

Після того як Віндман чув телефонну розмову Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським, він заявив на слуханнях у справі щодо імпічменту про те, що президент США тиснув з метою отримання особистої політичної вигоди.

Після того як Віндмана звільнили з Білого дому, і він перейшов на роботу в Пентагон, Трамп заявив, що не завадило б застосувати будь-яке дисциплінарне стягнення щодо військового.

“Ми відправили Віндмана геть в зовсім інше місце, і військові тепер можуть діяти щодо нього так, як вважатимуть за потрібне”, – заявив Трамп.

Президент США вважає, що Віндман надав Палаті представників неправдиву інформацію про те, що відбувалося під час його телефонної розмови із Зеленським.

“Я, безумовно, не був задоволений роботою, яку він робив. Перш за все, він надав неправдиву інформацію про телефонну розмову з Володимиром Зеленським … Сенс розмови був цілком прийнятним”, – заявив Трамп.

Він також додав, що незабаром в Білому домі очікуються нові відставки.

Тим часом в Палаті представників Конгресу США не згодні з пропозицією президента покарати Віндмана.

“Його кар’єра повинна просуватися на підставі його талантів і можливостей”, – заявив Мак Торнберрі, високопоставлений республіканець у комітеті з питань збройних сил.

Він підкреслив, що військові не можуть застосовувати будь-яке стягнення щодо Віндмана зважаючи лише на те, що він давав свідчення проти Трампа в Конгресі.

“Суть в тому, щоб ставитися до нього так само, як до всіх інших”, – додав Торнберрі.

Після звільнення з Білого дому, Віндман, найімовірніше, пройде курс у Військовому коледжі армії.

Міністр оборони Марк Еспер ще до звільнення Віндмана говорив, що не бачить причин для його “покарання”.

“Ми захищаємо всіх наших людей, військовослужбовців, від помсти або чогось подібного. У нас уже були такі прецеденти”, – заявив голова Пентагону.