Пентагон використає свої повноваження відповідно до Закону про оборонну промисловість, для збільшення поставок медичних масок, на які зараз підвищений попит у зв'язку з епідемією коронавіруса.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Респіратори N95, яких сьогодні критично недостатньо, необхідні для захисту медичних працівників від коронавіруса. Американське військове відомство витратить 133 мільйони доларів США на збільшення виробництва респіраторів N95.

Підполковник Майк Ендрюс зазначив, що ця сума збільшена більш, ніж на 39 мільйонів протягом і збільшення виробництва відбудеться протягом наступних 90 днів, сказав у своїй заяві підполковник Майк Ендрюс. Він додав, що найближчими днями Пентагон визначить компанії, які беруть участь в контракті.

Відзначимо, Пентагон вперше використовує закон епохи Корейської війни для задоволення потреб в умовах Коронавіруси після того, як ці заходи схвалив в п’ятницю Білий дім.

Закон про оборонну промисловості, прийнятий в 1950 році та дає президенту право розширювати виробництво ключових матеріалів або виробів з метою національної безпеки та з інших причин до промислових масштабів.