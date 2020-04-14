Про це повідомляє прес-служба міністерства.

“Ми бачимо багато гравців в світі, які використовують COVID-19 для того, щоб звинуватити Західних союзників або США особисто. Я дійсно вважаю це світовою екосистемою по дезінформації, коли новина створюється в одній частині світу, а потім перебільшується і набуває популярності в іншій частині світу”, – сказала заступник помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Лора Купер.

За її словами, Росія поширює через свої пропагандистські медіа Russia Today і Sputnik фейкову інформацію про коронавірус на Заході.

Уточнюється, що в березні в російських медіа заявляли, що мити руки неефективно при пандемії коронавірусу.

Також Купер додала, що деякі інші “альтернативні ЗМІ”, які не так відверто, але також фінансуються Кремлем, заявляли, що пандемії коронавірусу в світі немає, а в Італії люди вмирають від звичайного грипу.

У Пентагоні закликали Росію припинити поширення дезінформації про коронавірус.