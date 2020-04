Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Як повідомлялося раніше, у вересні минулого року представник департаменту ВМС США по інформаційній війні Джо Градішер підтвердив, що на розсекречених військовими відео зображені “непізнані повітряні явища”.

Йдеться про записи 2004 року, на якіх показано зіткнення двох американських винищувачів з невідомим об’єктом біля Сан-Дієго, і двох аналогічних роликах з кодовою назвою GO FAST (2015 року), опублікованих групою дослідників To The Stars Academy of Arts & Science в 2017-2018 роках.

За словами представниці Пентагону Сью Гоф, уряд прийняв рішення офіційно оприлюднити ці відео задля того, щоб “прояснити будь-які ілюзії громадськості про те, чи були поширювані кадри реальними”.

“Після ретельного аналізу департамент встановив, що санкціонований випуск цих розсекречених відеороликів не перешкоджає будь-яким подальшим розслідуванням військових вторгнень у повітряний простір з боку невстановлених осіб”, — зазначила Гоф.

У 2007-2012 роках Пентагон вивчав підозрілі зіткнення пілотів з невідомими об’єктами в рамках секретної програми. Вона була запущена за вказівкою колишнього сенатора з Невади Гаррі Ріда та закрита з тієї причини, що були інші програми, що вимагали фінансування.

Коментуючи офіційну публікацію цих записів, Рід зазначив, що радий цьому. Також він наголосив, що цей крок тільки “торкається поверхні” дослідження та доступних матеріалів про непізнані літаючі об’єкти.

“США мають серйозно та науково поглянути на це і будь-які потенційні наслідки для національної безпеки”, — написав сенатор в Twitter.